Принц Черноземья из Масловой Пристани учит отличать любовь от мелочи

Друзья из столицы помогли ему в аранжировке песен и снять уже второй клип – на песню «Как отличить любовь». Год назад довольно популярным на ютубе стало видео на песню «Ласточка», которое презентовали на сайте «Афиши». В комментариях его стиль назвали «инди-шансоном», сравнивали с Ильёй Лагутенко и Игорем Растеряевым. Новый клип вызывает ассоциации уже с творчеством Дельфина.