Принц Черноземья из Масловой Пристани учит отличать любовь от мелочи

Принцем Черноземья музыкант себя назвал из-за увлечения Сент-Экзюпери, Толкином и места проживания – родился он в Масловой Пристани, живёт в Старом Осколе. Но собирается поднакопить денег и «двинуть» в Москву.
Воспоминания о Москве не лучшие – там жила девушка, которую я любил. Теперь планы другие. Хочу встретиться с друзьями. Да и вообще хотелось бы почаще выбираться из дома. Сидя дома, чаще всего ты совершаешь какую-то ошибку. Принц Черноземья
На своей странице в соцсети «скромный парень» в своих интересах указал мотодельтапланеризм, все виды спорта с мячом и песни со смыслом.
Друзья из столицы помогли ему в аранжировке песен и снять уже второй клип – на песню «Как отличить любовь». Год назад довольно популярным на ютубе стало видео на песню «Ласточка», которое презентовали на сайте «Афиши». В комментариях его стиль назвали «инди-шансоном», сравнивали с Ильёй Лагутенко и Игорем Растеряевым. Новый клип вызывает ассоциации уже с творчеством Дельфина.
Музыкант рассказал, что «Ласточку» сняли за день, потом месяц шла работа над видео.
Потом написал в «Афишу», мне ответили и предложили сделать премьеру. Я, конечно, не ожидал, очень обрадовался. Когда новый клип сделали, тоже отослали, но человек на этот раз не ответил. Занят, наверное. Или приболел… Принц Черноземья
Сам Принц утверждает, что нет какой-то музыки, на которую он ориентируется. Журналу «Роллинг Стоун» он рассказал, что слушает «много всего, в основном, русский рок – «ДДТ», «Кино». Недавно познакомился с зарубежной группой Disturbed.
На вопрос же ИА «Бел.Ру» о собственном стиле музыкант сослался на Чарльза Буковски.
Буковски говорил, что стиль – это всё. Свежий взгляд на скучное и опасное. Мне кажется, у меня он есть. Принц Черноземья
Тексты музыкант пишет сам. «Как отличить любовь» писалась около года – мысли записывались в блокнот и сложились в итоге в песню. Со своим лирическим героем он себя не сопоставляет – «мне не свойственна его излишняя сентиментальность».
Зарабатывает на жизнь гидроизоляционными работами в сезон, а зимой «перебивается подработками».
Зато появляется больше времени на творчество. Сюжеты песен основаны на реальных событиях в моей голове. Тщетно что-то воображать своей фантазией. Принц Черноземья
Новый клип за три дня посмотрели 484 раза. 19 раз даже «лайкнули». Среди немногих комментариев первый был таким:
Смешно, да. Клип с 40 просмотрами и четырьмя лайками по качеству музыки, текста и т.д. намного выше 99% творений как бы звёзд российской музыки с сотнями тысяч просмотров и т.п. Ты реально крут. Александр Нестеров
Песен написано больше, но готовых пока больше нет – музыканты над ними сейчас работают.
Песни придуманы, теперь нужно их красиво записать и выпустить небольшой диск. Принц Черноземья