От героического прошлого до нанобудущего Российских железных дорог

Многие макеты, представленные в этом уникальном выставочном комплексе, существуют в единичном экземпляре. А на некоторых макетах расположены двигающиеся фигурки людей. Средняя посещаемость этого ПВЛК – 1000 человек во время одного дня пребывания на станции. Радует, что среди посетителей очень много детей. На первой остановке в Белгородской области, на станции Алексеевка, экспозицию осмотрели 1594 человека, в Белгороде в первой половине сегодняшнего дня мы приняли сразу несколько студенческих групп. Елена Мазепина заместитель начальника Юго-Восточного центра научно-технической информации и библиотек