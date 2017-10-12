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От героического прошлого до нанобудущего Российских железных дорог

12 октября 2017, 15:46
Передвижной выставочно-лекционный комплекс прибыл в Белгород на два дня.

Целый состав с экспозицией РЖД со 2 октября следует по станциям Юго-Восточной железной дороги. 11 октября его посетили около 1600 жителей города Алексеевки, а 12 и 13 октября он остановился на первом перроне станции Белгород.

В составе ПВЛК - восемь выставочных вагонов, которые дают уникальную возможность ознакомиться с научными и техническими новинками подвижного состава, энергоэффективными и ресурсосберегающими технологиями, экологически чистыми источниками энергии, а также спутниковыми технологиями, создаваемыми в России.

На передвижной выставке представлено 34 макета подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта, которые позволяют проследить эволюцию железнодорожной техники – от паровоза Черепановых до скоростных поездов наших дней. Большой интерес для посетителей вызывают макеты инфраструктуры железных дорог, от современных - путевого хозяйства космодрома «Восточный» и сортировочной станции, до исторических - участка железной дороги по Ладожскому озеру во время блокады Ленинграда и станции Витебск при освобождении её от немецко-фашистских захватчиков.

Многие макеты, представленные в этом уникальном выставочном комплексе, существуют в единичном экземпляре. А на некоторых макетах расположены двигающиеся фигурки людей. Средняя посещаемость этого ПВЛК – 1000 человек во время одного дня пребывания на станции. Радует, что среди посетителей очень много детей. На первой остановке в Белгородской области, на станции Алексеевка, экспозицию осмотрели 1594 человека, в Белгороде в первой половине сегодняшнего дня мы приняли сразу несколько студенческих групп. Елена Мазепина заместитель начальника Юго-Восточного центра научно-технической информации и библиотек

Посетителей комплекса сопровождают квалифицированныеэкскурсоводы, которые знакомят посетителей с представленной экспозицией.

#Новости#Ржд#Город
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