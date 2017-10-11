Управляющие компании-пустышки лишат лицензии

Парламентский комитет по жилполитике и ЖКХ одобрил проект поправок в Жилищный кодекс РФ. Согласно ему, у компаний, не управляющих ни одним домом, отберут лицензию. Уберут все дома из лицензии обанкротившейся УК или отдельный дом, если компания, работая с ним, два раза за год совершила «грубые нарушения».