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Управляющие компании-пустышки лишат лицензии

11 октября 2017, 16:51
Сейчас у 9,7 % российских УК нет в управлении ни одного дома.

Парламентский комитет по жилполитике и ЖКХ одобрил проект поправок в Жилищный кодекс РФ. Согласно ему, у компаний, не управляющих ни одним домом, отберут лицензию. Уберут все дома из лицензии обанкротившейся УК или отдельный дом, если компания, работая с ним, два раза за год совершила «грубые нарушения».

УК могут использовать дублёров при отзыве лицензии, чтобы быстро перевести дома и продолжить деятельность. Некоторые коммунальные организации сознательно копят долги, заявляют о банкротстве, а после прикрепляют те же дома к новой УК с похожим названием.

Часть компаний подводят сами собственники жилья. Регулярно оплачивают коммуналку 95 % жильцов, оставшуюся сумму для расчёта с поставщиками тепла, воды и электроэнергии УК ищет самостоятельно. Обезопасить владельцев квартир от «чёрных» посредников могли бы прямые договоры с поставщиками ресурсов, пишет «Российская газета».

#Новости#Управляющие компании#Общество
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