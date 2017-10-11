Управляющие компании-пустышки лишат лицензии

Парламентский комитет по жилполитике и ЖКХ одобрил проект поправок в Жилищный кодекс РФ. Согласно ему, у компаний, не управляющих ни одним домом, отберут лицензию. Уберут все дома из лицензии обанкротившейся УК или отдельный дом, если компания, работая с ним, два раза за год совершила «грубые нарушения».
УК могут использовать дублёров при отзыве лицензии, чтобы быстро перевести дома и продолжить деятельность. Некоторые коммунальные организации сознательно копят долги, заявляют о банкротстве, а после прикрепляют те же дома к новой УК с похожим названием.
Часть компаний подводят сами собственники жилья. Регулярно оплачивают коммуналку 95 % жильцов, оставшуюся сумму для расчёта с поставщиками тепла, воды и электроэнергии УК ищет самостоятельно. Обезопасить владельцев квартир от «чёрных» посредников могли бы прямые договоры с поставщиками ресурсов, пишет «Российская газета».