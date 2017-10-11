Росреестр снова открывает горячую линию для белгородцев

12 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней, постановка объектов на кадастровый учёт, государственный земельный надзор. Телефон: 8 (47244) 5-62-97 (Строитель).
12 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав, земельный надзор. Телефон: 8 (47232) 5-68-67 (Чернянка).
13 октября, 08:00-12:00. Государственный земельный контроль. Телефон: (47236) 3-71-18 (Валуйки).
17, 23 и 26 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость. Телефон: (47236) 3-71-18 (Валуйки).
17 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней. Тел. 8 (47241) 7-07-08 (Губкин).
18 октября, 09:00-12:00. Государственная регистрация прав, государственный кадастровый учёт, государственный земельный надзор, выписка сведений из ЕГРН, электронные услуги и сервисы Росреестра. Телефон: 8 (47231) 5-58-09 (Короча).
20 октября, 08:00-12:00. Государственный земельный контроль. Тел. 8 (47235) 5-14-15 (Волоконовка).
24 и 26 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней, постановка объектов на кадастровый учёт, государственный земельный надзор. Тел. 8 (47242) 2-13-37 (Прохоровка).
30 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость. Тел. 8 (47235) 5-14-15 (Волоконовка).
30 октября, 08:00-12:00. Государственный земельный надзор. Тел. 8 (4722) 20-06-55 (Белгород).