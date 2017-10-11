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Росреестр снова открывает горячую линию для белгородцев

11 октября 2017, 16:03
С 12 по 30 октября сотрудники ведомства ответят на вопросы жителей области.

12 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней, постановка объектов на кадастровый учёт, государственный земельный надзор. Телефон: 8 (47244) 5-62-97 (Строитель).

12 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав, земельный надзор. Телефон: 8 (47232) 5-68-67 (Чернянка).

13 октября, 08:00-12:00. Государственный земельный контроль. Телефон: (47236) 3-71-18 (Валуйки).

17, 23 и 26 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость. Телефон: (47236) 3-71-18 (Валуйки).

17 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней. Тел. 8 (47241) 7-07-08 (Губкин).

18 октября, 09:00-12:00. Государственная регистрация прав, государственный кадастровый учёт, государственный земельный надзор, выписка сведений из ЕГРН, электронные услуги и сервисы Росреестра. Телефон: 8 (47231) 5-58-09 (Короча).

20 октября, 08:00-12:00. Государственный земельный контроль. Тел. 8 (47235) 5-14-15 (Волоконовка).

24 и 26 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней, постановка объектов на кадастровый учёт, государственный земельный надзор. Тел. 8 (47242) 2-13-37 (Прохоровка).

30 октября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость. Тел. 8 (47235) 5-14-15 (Волоконовка).

30 октября, 08:00-12:00. Государственный земельный надзор. Тел. 8 (4722) 20-06-55 (Белгород).

#Новости#Росреестр#Голосование по Конституции#Общество
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