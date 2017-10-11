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Половина трудоустроившихся на Стойленский ГОК – выпускники профильных учебных заведений

11 октября 2017, 12:44
С начала 2017 года на крупнейшее предприятие региона, входящее в Группу НЛМК, трудоустроен 201 выпускник профессиональных учебных заведений, что составляет около 50% от общего числа новых работников предприятия.

Как сообщает пресс-служба комбината, структурные подразделения СГОКа приняли в свои коллективы 59 выпускников высших учебных заведений и 142 выпускника средне-специальных.

Лидерами по трудоустройству молодёжи являются ремонтный комплекс, цех железнодорожного транспорта, автотранспортный цех и рудоуправление. Ребята приняты на работу по специальностям, востребованным на комбинате, – токарь, контролёр продукции обогащения, электрослесарь по ремонту оборудования, слесарь-ремонтник, помощник машиниста тягового агрегата (тепловоза).

Юноши и девушки окончили профильные вузы и техникумы Белгородской области, с которыми Стойленский ГОК сотрудничает на протяжении многих лет. Это Старооскольский технологический институт МИСиС (входящий в состав Национального исследовательского технологического университета), Старооскольский филиал МГРИ-РГГРУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, Старооскольский индустриально-технологический техникум (СИТТ), для которого комбинат является якорным предприятием.

Для молодёжи на комбинате разработаны и внедрены программы «Молодой специалист», «Перспективные работники», «

#Новости#Стойленский ГОК#Трудоустройство#Экономика
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