Половина трудоустроившихся на Стойленский ГОК – выпускники профильных учебных заведений

Как сообщает пресс-служба комбината, структурные подразделения СГОКа приняли в свои коллективы 59 выпускников высших учебных заведений и 142 выпускника средне-специальных.
Лидерами по трудоустройству молодёжи являются ремонтный комплекс, цех железнодорожного транспорта, автотранспортный цех и рудоуправление. Ребята приняты на работу по специальностям, востребованным на комбинате, – токарь, контролёр продукции обогащения, электрослесарь по ремонту оборудования, слесарь-ремонтник, помощник машиниста тягового агрегата (тепловоза).
Юноши и девушки окончили профильные вузы и техникумы Белгородской области, с которыми Стойленский ГОК сотрудничает на протяжении многих лет. Это Старооскольский технологический институт МИСиС (входящий в состав Национального исследовательского технологического университета), Старооскольский филиал МГРИ-РГГРУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, Старооскольский индустриально-технологический техникум (СИТТ), для которого комбинат является якорным предприятием.
Для молодёжи на комбинате разработаны и внедрены программы «Молодой специалист», «Перспективные работники», «