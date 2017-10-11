Половина трудоустроившихся на Стойленский ГОК – выпускники профильных учебных заведений

Юноши и девушки окончили профильные вузы и техникумы Белгородской области, с которыми Стойленский ГОК сотрудничает на протяжении многих лет. Это Старооскольский технологический институт МИСиС (входящий в состав Национального исследовательского технологического университета), Старооскольский филиал МГРИ-РГГРУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, Старооскольский индустриально-технологический техникум (СИТТ), для которого комбинат является якорным предприятием.