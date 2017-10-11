Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Пенсия в Белгородской области подросла до седьмого места в ЦФО

11 октября 2017, 10:03
Среди 64 субъектов Российской Федерации без районных коэффициентов и северных надбавок область занимает 24-е место.

На сегодня средний размер пенсии в Белгородской области составляет 12 603, 40 рублей. В 2010 году регион занимал 16-е место в Центральном федеральном округе по этому показателю и с тех пор в рейтинге поднялся. Белгород опережает Курск, Липецк, Воронеж и Тамбов. В Тамбове средняя пенсия на тысячу рублей меньше.

Жители сельских поселений получают 11 500, 54 рублей. Это пятый показатель в России и третий – в ЦФО. Меньше получают сельские жители в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае – в среднем на 955 рублей, сообщили в белгородском отделении ПФР.

#Новости#Цфо#Пенсия#Пенсионный фонд россии по белгородской области#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18