Пенсия в Белгородской области подросла до седьмого места в ЦФО

На сегодня средний размер пенсии в Белгородской области составляет 12 603, 40 рублей. В 2010 году регион занимал 16-е место в Центральном федеральном округе по этому показателю и с тех пор в рейтинге поднялся. Белгород опережает Курск, Липецк, Воронеж и Тамбов. В Тамбове средняя пенсия на тысячу рублей меньше.
Жители сельских поселений получают 11 500, 54 рублей. Это пятый показатель в России и третий – в ЦФО. Меньше получают сельские жители в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае – в среднем на 955 рублей, сообщили в белгородском отделении ПФР.