Пенсия в Белгородской области подросла до седьмого места в ЦФО

На сегодня средний размер пенсии в Белгородской области составляет 12 603, 40 рублей. В 2010 году регион занимал 16-е место в Центральном федеральном округе по этому показателю и с тех пор в рейтинге поднялся. Белгород опережает Курск, Липецк, Воронеж и Тамбов. В Тамбове средняя пенсия на тысячу рублей меньше.