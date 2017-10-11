Деревянный дом: что стоит его построить в Белгородской области

Как правило, деревянные дома в регионе строят люди, которые могут себе позволить не считать каждую копейку, вложенную в возведение жилья.
Большинство белгородских индивидуальных застройщиков просто не рассматривают возможность проживания в деревянном доме. Притом что частники в регионе вводятсейчас основную часть статистических квадратных метров жилья.
В областном департаменте строительства и транспорта нам сообщили, что отдельного реестра по деревянному домостроению в регионе не ведётся. В этом просто нет нужды – настолько малы объёмы ввода жилья подобного типа.
Почему?
Одна из главных причин низкой распространённости в регионе деревянного домостроения проста – «нелесистость» территории области, а значит – отсутствие сырьевой базы. Это ведёт и к слабому развитию соответствующего сегмента промышленности. Зачем строить перерабатывающий завод, если сырьё придётся везти издалека?
По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, общая площадь лесного фонда Белгородской области – 236,9 тыс. га. Уровень облесённости – 8,5 %. В перечне древесных пород преобладает дуб – он занимает 79 % в общей площади лесов региона.
Помимо логистики, на удорожание деревянного жилья влияют и другие моменты.
Основных сдерживающих факторов несколько. Прежде всего – отсутствие отечественных технологий обработки древесины, в том числе и пропиток. А за счёт использования импортных материалов деревянная конструкция, соответствующая нормам, получается дороже конструкций в традиционном исполнении. Павел Сапожников к.т.н., доцент кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова, директор ООО «ЭкспертПроектСтрой»
В 50 % строящегося из дерева жилья в России в качестве основного строительного материала используется клееный брус. 40 % рынка – это каркасные деревянные дома, их плюс – сравнительная дешевизна. Меньше всего строят из самого «классического» материала – необработанных брёвен.
В Белгородской области эти тенденции хорошо прослеживаются. В основном деревянные дома строятся из клееного бруса.
Как поясняет директор белгородского предприятия ООО «Лидер Строй» Ольга Александрова, выбор клееного бруса в качестве материала для возведения домов не случаен. Брус обладает несомненными преимуществами. Среди них – малая усадка и высокая скорость строительства. Дом из клееного бруса можно возвести за месяц, причём строение будет сразу готово к эксплуатации.
Брус для компании «Лидер Строй» делают из ангарской сосны. Материалы приезжают в регион из республики Марий Эл. Для перевозки дерева используется автотранспорт – по трассе это около тысячи километров.
С тамошнего завода в Белгородскую область привозят «конструктор», из которого на месте собирают целый дом. За счёт этого экономится время на его возведение.
Как признают участники местного строительного рынка, им при продвижении концепции деревянного домостроения приходится сталкиваться и с инертностью мировоззрения застройщиков.
В Белгородской области действительно недостаточно леса в качестве сырья для изготовления профильного бруса, как клееного, так и оцилиндрованного. И это не единственная проблема. Люди боятся, что дома из бруса недостаточно тёплые. Это заблуждение. Я сама живу в деревянном доме уже пятый год. Это удобно, экологично и престижно. Ольга Александрова директор ООО «Лидер Строй»
Тем не менее, по расчётам специалистов опасения излишней зимней прохлады в деревянном доме – не надуманные.
Если рассматривать деревянные ограждающие конструкции – всё, что на сегодня представлено, далеко от идеала. Термическое сопротивление дерева низкое по сравнению с эффективным утеплителем. По нормам в нашей климатической зоне толщины деревянной стены 25-30 сантиметров крайне недостаточно. По требованиям теплотехники её надо увеличивать почти в два раза. Это приводит к перерасходу, и как следствие – удорожанию. Да и вопросы пожарной безопасности никто не снимал. В общем, получается дорого и неэффективно. Павел Сапожников к.т.н., доцент кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова, директор ООО «ЭкспертПроектСтрой»
Развитию строительства из дерева в области не способствуют и общие экономические тренды. В регионе наблюдается последовательное развитие производства иных, более традиционных видов стройматериалов.
Так, только в 2017 году ко всему множеству крупных профильных предприятий в Красногвардейском районе было запущено кирпичное производство мощностью 60 млн штук изделий в год. Стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд рублей. Конкурировать с такими гигантами деревянному строительству с учётом сложной логистики довольно трудно.
В целом по стране деревянное домостроение развивается достаточно динамично. В 2016 году российские строители возвели около 80 млн м² жилья. «Деревянные» «квадраты» составляют порядка 10 % от этой цифры. Эксперты заявляют о перспективности этого сегмента рынка. В денежном выражении его годовой объём оценивается в 500 млрд рублей.
При таких потенциях традиционным драйвером этого сегмента строительного рынка в России мог бы стать государственный заказ. Однако профильных программ федерального уровня пока нет.
Вообще никаких программ, нацеленных на деревянное домостроение, на сегодня в России нет. Если говорить о госзаказе, который всегда серьёзно влияет на развитие отрасли, он мог бы повлиять на развитие. Тогда было бы понятно, почему есть резон вкладываться в новые технологии для деревянного домостроения. Сергей Катырин президент Торгово-промышленной палаты России
Избавиться от «холодных» проблем деревянных домов, считают специалисты, можно с помощью смены технологии строительства. Но это чревато возникновением неприятностей иного, скажем так, гигиенического характера.
Альтернатива – щитовые домики. Деревянный каркас, обкладка из фанеры с утеплителем внутри. При нашей реализации – это блохи, мыши и сквозняки. Никому не посоветую. Поэтому данный вариант используется только для временных зданий с ограниченным сроком службы. Павел Сапожников к.т.н., доцент кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова, директор ООО «ЭкспертПроектСтрой»
При всех негативных нюансах сферы деревянного домостроения в «нелесном» регионе участники рынка считают его перспективным.
Рынок жилья сейчас перенасыщен. Людям тяжело выбирать. Надеюсь, деревянное домостроение будет развиваться. Нужно понимание потребителя, что деревянные дома выгодно отличаются от каменных и кирпичных. Это внешний вид, экология. Такие дома хорошо «дышат», удерживают тепло. Ольга Александрова директор ООО «Лидер Строй»