Деревянный дом: что стоит его построить в Белгородской области

Если рассматривать деревянные ограждающие конструкции – всё, что на сегодня представлено, далеко от идеала. Термическое сопротивление дерева низкое по сравнению с эффективным утеплителем. По нормам в нашей климатической зоне толщины деревянной стены 25-30 сантиметров крайне недостаточно. По требованиям теплотехники её надо увеличивать почти в два раза. Это приводит к перерасходу, и как следствие – удорожанию. Да и вопросы пожарной безопасности никто не снимал. В общем, получается дорого и неэффективно. Павел Сапожников к.т.н., доцент кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова, директор ООО «ЭкспертПроектСтрой»