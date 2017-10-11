«Бирюченская ярмарка» в Белгородской области: поэтический торг, чай из трав и шарманка

Праздник проводится в рамках областного проекта «Фестивальный календарь Белгородчины на 2017 год». Его главными мероприятиями станут выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Ярмарка огневая, яркая, творческая, жаркая!», фестиваль традиционной песенной культуры «Жить будет Русь, коль живы её песни!».
Планируется парад профессий и выставка работ детского творчества «Творчество юных – родному краю». Будет организована площадка для чтения стихов, а также поэтический торг «Словарный запас». Дети поучаствуют в конкурсе рисунков «Осенняя палитра».
Гости смогут посоревноваться на игровой площадке «Пришёл Покров – освятил наш кров» и в конкурсе «Игровой городок». На интерактивной площадке «Живая душа русского чаепития» угостят чаем из душистых трав урожая 2017 года.
Выступят на празднике детские фольклорные коллективы, а также гость из Воронежа Сергей Плотников со своей шарманкой.