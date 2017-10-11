Белгородцы добровольно проверят свои экономические знания

Желающие смогут написать диктант на восьми площадках. Мероприятие организуют в Белгородском педагогическом колледже (ул. Будённого, д. 1 в областном центре), Корочанском сельскохозяйственном техникуме, Старооскольском техникуме кооперации, экономики и права, Новооскольском и Валуйском колледжах, Белгородском университете кооперации, экономики и права, БГТУ им. В. Г. Шухова и Старооскольском филиале НИУ «БелГУ».
Зарегистрироваться для участия в диктанте можно будет с 9 часов. Сам диктант стартует в 10 часов. Его тема – «Сильная экономика – процветающая Россия».
Участников диктанта, которые наберут свыше 80 баллов, позовут на финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».
Проверить знания смогут все желающие, возрастные и образовательные фильтры отсутствуют, сообщили в региональном департаменте образования.