Белгородцы добровольно проверят свои экономические знания

Желающие смогут написать диктант на восьми площадках. Мероприятие организуют в Белгородском педагогическом колледже (ул. Будённого, д. 1 в областном центре), Корочанском сельскохозяйственном техникуме, Старооскольском техникуме кооперации, экономики и права, Новооскольском и Валуйском колледжах, Белгородском университете кооперации, экономики и права, БГТУ им. В. Г. Шухова и Старооскольском филиале НИУ «БелГУ».