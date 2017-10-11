Анна Кузнецова: Теперь можно посещать детские сады и школы без пробы Манту

Об этом Анна Кузнецова рассказала в интервью журналисту Владимиру Познеру.
На данный момент мы добились, что такие тесты, как Т-Спот будут приниматься образовательными и медицинскими организациями в качестве альтернативы пробы Манту. Дело в том, что проба Манту вызывает у некоторых родителей неоднозначное отношение. Кто-то не хочет её делать своему ребёнку из-за аллергии, кто-то по другим соображениям. Неоднозначная практика привела к массовым обращениям, создавались группы в соц. сетях, принимались решения судов, согласно которым нельзя было посещать детские сады и школы без «Манту». Теперь можно! Мы совместными усилиями с Минздравом добились того, что пробу Манту официально можно заменить альтернативными методами диагностики на туберкулёз. Анна Кузнецова уполномоченный по правам ребёнка в России
Проба Манту включена в обязательное медицинское страхование (ОМС). Сейчас решается вопрос, что можно применять альтернативные методы диагностики. По словам детского омбудсмена, Т-Спот тест могут позволить не все родители, так как процедура стоит 5000 рублей.
Сейчас изучается вопрос, как много родителей не хотят делать своим детям Манту, как только соответствующая статистика будет собрана, мы будем добиваться, чтобы альтернативные тесты были включены в ОМС. Мы надеемся, что профильное министерство пойдёт нам навстречу в этом вопросе. Анна Кузнецова уполномоченный по правам ребёнка в России