Анна Кузнецова: Теперь можно посещать детские сады и школы без пробы Манту

На данный момент мы добились, что такие тесты, как Т-Спот будут приниматься образовательными и медицинскими организациями в качестве альтернативы пробы Манту. Дело в том, что проба Манту вызывает у некоторых родителей неоднозначное отношение. Кто-то не хочет её делать своему ребёнку из-за аллергии, кто-то по другим соображениям. Неоднозначная практика привела к массовым обращениям, создавались группы в соц. сетях, принимались решения судов, согласно которым нельзя было посещать детские сады и школы без «Манту». Теперь можно! Мы совместными усилиями с Минздравом добились того, что пробу Манту официально можно заменить альтернативными методами диагностики на туберкулёз. Анна Кузнецова уполномоченный по правам ребёнка в России