Аптеки продолжают свободно продавать рецептурные препараты, несмотря на запрет

Если введут рецептурный отпуск всех лекарств, нагрузка на медиков увеличится ещё больше, а больным станет сложнее попасть на приём. К тому же врачи часто делают назначения устно, не фиксируя в медицинских документах или записывая на обычном листе бумаги, в аптеке такие записи принимают не всегда. Однако рецепт относительно легко получить в платной клинике. Также существует много предложений по подделке рецептов в интернете.