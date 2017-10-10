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Аптеки продолжают свободно продавать рецептурные препараты, несмотря на запрет

10 октября 2017, 16:05
Роспотребнадзор давно пытался ограничить торговлю безрецептурными лекарствами, но прошлым летом в ведомстве предложили отпускать по рецепту все средства: от гомеопатии до транквилизаторов и запретить интернет-аптеки.

Сейчас по рецепту продают 60–80% всех препаратов. Чтобы их получить, россияне должны сначала попасть к терапевту, а их в российских клиниках не хватает (дефицит — 27 %), пишут «Новые известия».

Если введут рецептурный отпуск всех лекарств, нагрузка на медиков увеличится ещё больше, а больным станет сложнее попасть на приём. К тому же врачи часто делают назначения устно, не фиксируя в медицинских документах или записывая на обычном листе бумаги, в аптеке такие записи принимают не всегда. Однако рецепт относительно легко получить в платной клинике. Также существует много предложений по подделке рецептов в интернете.

В марте 2017 года начали действовать новые правила торговли рецептурными препаратами и контроля за этой деятельностью. Штрафы за их нарушение увеличились в несколько раз: до 5-10 тысяч рублей для провизоров и фармацевтов (было 1,5-3 тысячи), до 20-30 тысяч рублей для должностных лиц (ранее 5-10 тысяч), до 100-150 тысяч рублей вместо 20-30 тысяч или приостановка деятельности до 90 дней для юридических лиц.

К осени некоторых торговцев уже оштрафовали, но рецептурные средства приносят значительную часть выручки, поэтому многие аптеки продолжают их свободно продавать.

#Новости#Рецепт#Аптека#Медицина
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