Аптеки продолжают свободно продавать рецептурные препараты, несмотря на запрет

Сейчас по рецепту продают 60–80% всех препаратов. Чтобы их получить, россияне должны сначала попасть к терапевту, а их в российских клиниках не хватает (дефицит — 27 %), пишут «Новые известия».
Если введут рецептурный отпуск всех лекарств, нагрузка на медиков увеличится ещё больше, а больным станет сложнее попасть на приём. К тому же врачи часто делают назначения устно, не фиксируя в медицинских документах или записывая на обычном листе бумаги, в аптеке такие записи принимают не всегда. Однако рецепт относительно легко получить в платной клинике. Также существует много предложений по подделке рецептов в интернете.
В марте 2017 года начали действовать новые правила торговли рецептурными препаратами и контроля за этой деятельностью. Штрафы за их нарушение увеличились в несколько раз: до 5-10 тысяч рублей для провизоров и фармацевтов (было 1,5-3 тысячи), до 20-30 тысяч рублей для должностных лиц (ранее 5-10 тысяч), до 100-150 тысяч рублей вместо 20-30 тысяч или приостановка деятельности до 90 дней для юридических лиц.
К осени некоторых торговцев уже оштрафовали, но рецептурные средства приносят значительную часть выручки, поэтому многие аптеки продолжают их свободно продавать.