Алкоголь подорожал за год больше других продуктов в Белгородской области

При этом за последний год цены на спиртное в регионе увеличились на 3,6 %. Продовольственные же товары без учёта алкоголя подорожали на 2 %, услуги – на 2,1 %. В целом товары и услуги в Белгородской области за год выросли в цене на 2 %, сообщает Белгородстат.