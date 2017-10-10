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Алкоголь подорожал за год больше других продуктов в Белгородской области

10 октября 2017, 10:50
Статистики опубликовали данные по колебанию цен в регионе.

По отношению к уровню августа 2017 года сентябрьские показатели цен на все товары и услуги продемонстрировали незначительное снижение – на 0,2 %. Цены на товары упали на 0,4 %. Алкогольные напитки оказались более крепкими: цены на них за месяц снизились лишь на 0,1 %. Услуги стали дороже на 0,3 %.

При этом за последний год цены на спиртное в регионе увеличились на 3,6 %. Продовольственные же товары без учёта алкоголя подорожали на 2 %, услуги – на 2,1 %. В целом товары и услуги в Белгородской области за год выросли в цене на 2 %, сообщает Белгородстат.

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