Алкоголь подорожал за год больше других продуктов в Белгородской области

По отношению к уровню августа 2017 года сентябрьские показатели цен на все товары и услуги продемонстрировали незначительное снижение – на 0,2 %. Цены на товары упали на 0,4 %. Алкогольные напитки оказались более крепкими: цены на них за месяц снизились лишь на 0,1 %. Услуги стали дороже на 0,3 %.
При этом за последний год цены на спиртное в регионе увеличились на 3,6 %. Продовольственные же товары без учёта алкоголя подорожали на 2 %, услуги – на 2,1 %. В целом товары и услуги в Белгородской области за год выросли в цене на 2 %, сообщает Белгородстат.