Три человека погибли в страшной аварии в Белгородской области

В субботу в 16:20 в Красногвардейском районе на 155 км трассы Белгород – Павловск столкнулись «десятка» и «Приора». Два водителя и пассажир «десятки» скончались на месте, ещё один 20-летний пассажир доставлен в Алексеевскую больницу. Погибшим было 23, 24 и 52 года.
В Алексеевском районе на 82 км автодороги Валуйки-Никитовка-Алексеевка-Красное 51-летний водитель ВАЗ-21074 на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу «Ниссану Альмера» и столкнулся с ним. 21-летняя девушка, управлявшая «Ниссаном», госпитализирована.
Ночью в воскресенье в районе 77 км трассы Белгород-Шебекино-Волоконовка ГАЗ-473879 «Молоковоз» под управлением 30-летнего водителя насмерть сбил 18-летнего пешехода, идущего в попутном направлении в сторону Белгорода.
В начале восьмого вечера у дома №21 на улице 8 Марта в посёлке Борисовка 43-летний водитель ВАЗ-21213 наехал на 55-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. Велосипедиста доставили в больницу, водителя впоследствии установили.
Чуть позже в Шебекино у дома 163 по Ржевскому шоссе 26-летний водитель ВАЗ-21102 сбил на пешеходном переходе 47-летнюю женщину. Её с травмами доставили в Шебекинскую больницу.
В девять вечера в районе 704 км автодороги «Крым» 73-летний водитель «Приоры» решил развернуться через двойную сплошную и столкнулся с «Дэу». Пассажиры иномарки, 27-летняя девушка и трёхлетний мальчик, получили небольшие травмы.
Фото областного управления ГИБДД