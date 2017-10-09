Три человека погибли в страшной аварии в Белгородской области

В субботу в 16:20 в Красногвардейском районе на 155 км трассы Белгород – Павловск столкнулись «десятка» и «Приора». Два водителя и пассажир «десятки» скончались на месте, ещё один 20-летний пассажир доставлен в Алексеевскую больницу. Погибшим было 23, 24 и 52 года.