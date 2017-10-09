Сборка кубика Рубика ногами и на скорость: в Белгороде прошли международные соревнования по спидкубингу

Все знают с детства «Магический кубик» или кубик Рубика – самую популярную и известную игрушку в мире. Спидкубинг – неофициальный вид спорта, пришёл в Россию недавно и заключается в сборке кубика Рубика на скорость.
Первые официальные соревнования в Белгороде прошли в 2015 году в рамках 3-го областного фестиваля науки. Организаторы утверждают, что международный открытый чемпионат по спидкубингу «White City Cubing 2017», проводимый под эгидой Всемирной Ассоциации кубика (WCA) в рамках фестиваля науки, станет самым крупным соревнованием в Белгороде за последние три года с лимитом участников до 200 человек.
С каждым годом мы расширяем наши границы. В этом турнире было много людей из разных регионов России, есть участники из Украины, Армении и Таджикистана. Кстати, спидкубер из Таджикистана – первый участник в базе данных ассоциации своей страны. Он сегодня установил своё достижение, и оно стало национальным рекордом. Андрей Работа
организатор соревнований
Спортсмены состязались в 18 официальных дисциплинах, утверждённых WCA: классический кубик 3х3, пирамидка, скьюб, скваер-1, часы Рубика, сборка классического кубика одной рукой, а также сборка кубика вслепую, ногами и другие.
Особенно поражают возможности куберов в сборке вслепую. Спортсмены несколько минут изучают кубик Рубика и продумывают комбинации сборки. Затем, опираясь на свою память и логику, с завязанными глазами собирают головоломку.
Организаторы всё сделали по максимуму. Сейчас мы отстаём от расписания, но мне это очень нравится. Здесь сильные соперники, многие не только из Белгорода, поэтому это уникальная возможность проверить себя, даже на стрессоустойчивость... Мне помогало умение собирать кубик в школе на геометрии, как-то мыслить нестандартно, здесь приходится просчитывать. Артём Рябикин
участник соревнований
Для Сергея Чурилова это пятые соревнования, три из которых он провёл в Белгороде. Сергей уверен, что белгородские организаторы соревнований по спидкубингу являются одними из лучших в стране.
Самое главное – желание собрать головоломку. Ну и готовность выучить хотя бы 10-15 не сильно сложных формул. Я считаю, что больше желания ничего не нужно. Любой человек справится с этим: кто-то быстрей, кто-то медленней, но практика показывает, что всё возможно. Сергей Чурилов
участник
По итогам соревнований тройки призёров в каждой номинации были награждены памятными сертификатами, медалями и призами.
Большое уважение всем участникам за то, что они не постеснялись и пришли. Даже если ты не занимаешь какие-либо места, все спидкуберы всегда уважительно относятся к таким участникам, понимая, что для того, чтобы занимать призовые места, нужно много тренироваться. Андрей Работа
организатор соревнований
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