Сборка кубика Рубика ногами и на скорость: в Белгороде прошли международные соревнования по спидкубингу

Организаторы всё сделали по максимуму. Сейчас мы отстаём от расписания, но мне это очень нравится. Здесь сильные соперники, многие не только из Белгорода, поэтому это уникальная возможность проверить себя, даже на стрессоустойчивость... Мне помогало умение собирать кубик в школе на геометрии, как-то мыслить нестандартно, здесь приходится просчитывать. Артём Рябикин