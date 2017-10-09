Минтруд предложил учитывать все виды доходов граждан и наличие собственности при расчёте соцпособий

В случае принятия изменений на назначение и размер социальных выплат будут влиять все источники доходов, включая владение движимым и недвижимым имуществом, акциями и паями. Для этого аккумулируют сведения о доходах граждан из налоговой и имущественной служб, разрешат субъектам РФ устанавливать собственные критерии выдачи пособий с учётом полученной информации.
Поправки также позволят уточнить тарифы ОМС для занятых и безработных, сейчас 15 млн неофициально работающих россиян получают соцпомощь, не делая страховые взносы, пишет «Российская газета».
Почти две трети нуждающихся — семейные люди с детьми. Министр труда и социальной зашиты Максим Топилин предполагает, что доступные детские сады могли бы улучшить финансовое состояние таких семей: родители могли бы работать полный день, а не сидеть дома с детьми.
Большая часть бедных имеют работу, но с каждым пятым российским работником рассчитываются в обход налоговой и ФСС. Поэтому часть «бедноты» составляют неплохо зарабатывающие люди, которые экономят на налогах.
При этом настоящим бедным может стать ещё хуже после увеличения минимальной зарплаты до прожиточного минимума. На бумаге их станет меньше, так как сократится число людей, зарабатывающих меньше ПМ. Однако после вычета подоходного налога их заработок станет на 13 % ниже ПМ, но они уже не смогут претендовать на помощь государства, предупреждает проректор Академии труда и соцзащиты Александр Сафонов.