Минтруд предложил учитывать все виды доходов граждан и наличие собственности при расчёте соцпособий

При этом настоящим бедным может стать ещё хуже после увеличения минимальной зарплаты до прожиточного минимума. На бумаге их станет меньше, так как сократится число людей, зарабатывающих меньше ПМ. Однако после вычета подоходного налога их заработок станет на 13 % ниже ПМ, но они уже не смогут претендовать на помощь государства, предупреждает проректор Академии труда и соцзащиты Александр Сафонов.