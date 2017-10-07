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Детский омбудсмен и участники фестиваля «Золотая осень» поздравили президента с днём рождения

7 октября 2017, 18:35
Сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 65 лет.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова поздравила главу государства вместе с юными участниками XII Всероссийского конно-спортивного фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Золотая Осень».


Ребята пожелали Владимиру Путину крепкого здоровья, спортивных побед, великих свершений, счастья, удачи, мира во всём мире, благополучия, заботы и добра.

«Уверена, сегодня руководитель нашей страны получит множество поздравлений, но детские пожелания самые простые и искренние! Поэтому они всегда сбываются!» – написала Анна Кузнецова на своей странице в facebook, где и размещено видеопоздравление.

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