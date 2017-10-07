Детский омбудсмен и участники фестиваля «Золотая осень» поздравили президента с днём рождения

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова поздравила главу государства вместе с юными участниками XII Всероссийского конно-спортивного фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Золотая Осень».
Ребята пожелали Владимиру Путину крепкого здоровья, спортивных побед, великих свершений, счастья, удачи, мира во всём мире, благополучия, заботы и добра.
«Уверена, сегодня руководитель нашей страны получит множество поздравлений, но детские пожелания самые простые и искренние! Поэтому они всегда сбываются!» – написала Анна Кузнецова на своей странице в facebook, где и размещено видеопоздравление.