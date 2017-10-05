В Белгороде раньше срока отремонтировали 200 метров канализации

Аварийный участок канализационного коллектора находился во дворе домов №9, 11 и 13 по улице Чапаева и домов №22 и 24 по улице Левобережной.
Как сообщают на сайте Белводоканала, работы завершили раньше запланированного срока. Во время работ прочистили изношенный участок и проложили 232 метра нового трубопровода. Проложенные пластиковые трубы должны прослужить не менее 50 лет.
Работы по выявлению проблемных участков канализационного трубопровода в Белгороде и предотвращению повреждений будут продолжены.