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В Белгороде раньше срока отремонтировали 200 метров канализации

5 октября 2017, 16:33
Начались работы ещё в июле, завершены – в конце сентября.

Аварийный участок канализационного коллектора находился во дворе домов №9, 11 и 13 по улице Чапаева и домов №22 и 24 по улице Левобережной.

Как сообщают на сайте Белводоканала, работы завершили раньше запланированного срока. Во время работ прочистили изношенный участок и проложили 232 метра нового трубопровода. Проложенные пластиковые трубы должны прослужить не менее 50 лет.

Работы по выявлению проблемных участков канализационного трубопровода в Белгороде и предотвращению повреждений будут продолжены.

#Новости#Водоканал#Ремонт#Канализация#Голосование по Конституции#Общество
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