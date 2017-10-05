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В Алексеевке Белгородской области в частном доме нашли тела мужчины и женщины

5 октября 2017, 09:32
Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Тела женщины 1933 года рождения и мужчины 1971 года рождения нашли в доме на улице Папанина в г. Алексеевке утром 4 октября.

При обследовании дома выяснилось, что дымоход забит сажей, и в нём отсутствует тяга, из-за чего вероятной причиной смерти называется отравление продуктами неполного сгорания.

Точную причину смерти погибших устанавливают специалисты, сообщили в компании «Газпром газораспределение Белгород».

Газовики обращают внимание жителей Белгорода и области на то, что каждый должен неукоснительно соблюдать элементарные правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту. В их числе – всегда открывать окно во время горения газа, проверять состояние вентиляционных и дымоотводящих каналов и работоспособность газового оборудования.

В случае нештатной ситуации незамедлительно звоните по номеру аварийной газовой службы 04 или 104 (с мобильного телефона), а также по номеру 112 единой службы спасения.

#Новости#Газпром#Голосование по Конституции#Общество
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