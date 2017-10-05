В Алексеевке Белгородской области в частном доме нашли тела мужчины и женщины

Газовики обращают внимание жителей Белгорода и области на то, что каждый должен неукоснительно соблюдать элементарные правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту. В их числе – всегда открывать окно во время горения газа, проверять состояние вентиляционных и дымоотводящих каналов и работоспособность газового оборудования.