В Алексеевке Белгородской области в частном доме нашли тела мужчины и женщины

Тела женщины 1933 года рождения и мужчины 1971 года рождения нашли в доме на улице Папанина в г. Алексеевке утром 4 октября.
При обследовании дома выяснилось, что дымоход забит сажей, и в нём отсутствует тяга, из-за чего вероятной причиной смерти называется отравление продуктами неполного сгорания.
Точную причину смерти погибших устанавливают специалисты, сообщили в компании «Газпром газораспределение Белгород».
Газовики обращают внимание жителей Белгорода и области на то, что каждый должен неукоснительно соблюдать элементарные правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту. В их числе – всегда открывать окно во время горения газа, проверять состояние вентиляционных и дымоотводящих каналов и работоспособность газового оборудования.
В случае нештатной ситуации незамедлительно звоните по номеру аварийной газовой службы 04 или 104 (с мобильного телефона), а также по номеру 112 единой службы спасения.