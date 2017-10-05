Турецкие персики на белгородских прилавках не прошли контроль качества

Испытания на соответствие заявленному качеству провела ассоциация производителей и поставщиков качественной продукции «Качество жизни». Продукция для исследований была закуплена в розничных предприятиях области в сентябре 2017 года.
В результате эксперты установили, что заявленному качеству не соответствуют колбаса варёная «Докторская» охлаждённая (производитель – АО «Протвинский мясокомбинат» РФ, Московская обл., г. Протвино), мясные консервы (ООО «БРТ» РФ, Калининградская обл., Гвардейский р-н, г. Гвардейск), а также персики свежие (Турция).
В настоящее время результаты лабораторных исследований переданы в управления Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области для принятия мер, сообщает пресс-служба департамента экономразвития Белгородской области.