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Турецкие персики на белгородских прилавках не прошли контроль качества

5 октября 2017, 17:48
Также не прошли лабораторные испытания колбаса московского производителя и калининградские консервы.

Испытания на соответствие заявленному качеству провела ассоциация производителей и поставщиков качественной продукции «Качество жизни». Продукция для исследований была закуплена в розничных предприятиях области в сентябре 2017 года.

В результате эксперты установили, что заявленному качеству не соответствуют колбаса варёная «Докторская» охлаждённая (производитель – АО «Протвинский мясокомбинат» РФ, Московская обл., г. Протвино), мясные консервы (ООО «БРТ» РФ, Калининградская обл., Гвардейский р-н, г. Гвардейск), а также персики свежие (Турция).

В настоящее время результаты лабораторных исследований переданы в управления Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области для принятия мер, сообщает пресс-служба департамента экономразвития Белгородской области.

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