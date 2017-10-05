Анонс газеты «Наш Белгород» от 6 октября

– Депутат Государственной думы Сергей Боженов принял участие во «Всероссийском дне приёма родителей». Мамы и папы смогли узнать правила подачи документов в детский сад, уточнили возможность получения индивидуального питания для детей-аллергиков и выяснили, какие меры поддержки родителей существуют в городе. Подробнее об этом и о том, как учат педагогов городских школ преподавать шахматы – на тематической странице «Образование».