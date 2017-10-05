Анонс газеты «Наш Белгород» от 6 октября

– Депутат Государственной думы Сергей Боженов принял участие во «Всероссийском дне приёма родителей». Мамы и папы смогли узнать правила подачи документов в детский сад, уточнили возможность получения индивидуального питания для детей-аллергиков и выяснили, какие меры поддержки родителей существуют в городе. Подробнее об этом и о том, как учат педагогов городских школ преподавать шахматы – на тематической странице «Образование».
– На телеканале «Белгород 24» стартовал новый сезон ток-шоу «Активный горожанин». Первая программа была посвящена актуальным вопросам образования. О чём конкретно говорили гости шоу – в её газетной версии на страницах газеты «Наш Белгород».
– Благотворительный марафон «Белый цветок» в пятый раз начался в нашем городе. Традиционно в первый день акции состоялся молебен в храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Рядом с храмом прошла благотворительная ярмарка поделок ручной работы белгородских мастеров.
– Всё больше белгородок отказываются от абортов благодаря программе «Чужих детей не бывает». Об этом и о том, как уберечься от сезонной инфекции, расскажет тематическая страница «Здоровье».
– Страничка «Имена Белгородчины» знакомит читателей с биографией нашего земляка, лётчика знаменитой «поющей эскадрильи» Николая Анцырева.
Кроме этого в номере – новости агломерации, спорта и культуры, традиционные страницы «Страницы истории нашей», «Безопасность», «Всякая всячина», программа передач и афиша городских мероприятий.