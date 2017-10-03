Застрявшие в Турции белгородцы возвращаются домой

Глава ведомства Максим Соколов провёл очередное заседание профильного оперативного штаба.
Министра проинформировали, что план по доставке на родину пассажиров лопнувшей компании был окончательно сформирован вчера, 2 октября. Было перевезено 1800 пассажиров. 900 человек отправились в Россию из Турции. Всего в течение вчерашних суток домой было доставлено 4800 человек.
Сегодня, 3 октября, будут выполнены пять рейсов в субъекты Российской Федерации. Это рейсы из Анталии до Белгорода, Волгограда, Нижневартовска, Нижнего Новгорода.
Напомним, что белгородские пассажиры были вынуждены задержаться в Анталии. По их словам, взрослым и детям пришлось мириться с тяжёлыми бытовыми условиями.