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Застрявшие в Турции белгородцы возвращаются домой

3 октября 2017, 12:51
О благополучном завершении эпопеи с клиентами компании «ВИМ-Авиа» сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Глава ведомства Максим Соколов провёл очередное заседание профильного оперативного штаба.

Министра проинформировали, что план по доставке на родину пассажиров лопнувшей компании был окончательно сформирован вчера, 2 октября. Было перевезено 1800 пассажиров. 900 человек отправились в Россию из Турции. Всего в течение вчерашних суток домой было доставлено 4800 человек.

Сегодня, 3 октября, будут выполнены пять рейсов в субъекты Российской Федерации. Это рейсы из Анталии до Белгорода, Волгограда, Нижневартовска, Нижнего Новгорода.

Напомним, что белгородские пассажиры были вынуждены задержаться в Анталии. По их словам, взрослым и детям пришлось мириться с тяжёлыми бытовыми условиями.

#Новости#Турция#Пассажиры#Общество
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