Застрявшие в Турции белгородцы возвращаются домой

Министра проинформировали, что план по доставке на родину пассажиров лопнувшей компании был окончательно сформирован вчера, 2 октября. Было перевезено 1800 пассажиров. 900 человек отправились в Россию из Турции. Всего в течение вчерашних суток домой было доставлено 4800 человек.