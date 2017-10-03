Санкции стали причиной прекращения работы сети Sbarro

Елашвили рассказал журналистам издания «Новые известия», что задолженность его компании приближается к сумме в три миллиарда рублей. Несмотря на проблемы бизнесмен не собирается сбегать от них за границу. Ресторатор ищет варианты разрешения вопросов с кредиторами.
История «Г.М.Р. Планета гостеприимства» берёт свое начало в 1993 году. Тогда Мераб Елашвили приехал из Грузии в столицу России. Вместе со своими родными молодой человек основал фирму GMR. Компания импортировала в Россию зарубежную продукцию. Через четыре года холдинг разросся. Елашвили получил франшизу Sbarro и начал открывать в разных городах России пиццерии. К 2014 году бизнесмен владел 150 из 247 ресторанов одноимённой сети.
Помимо пиццерий холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства» имел такие торговые точки, как «Ёлки-палки», «Восточный базар», Viaggio и «Маленькая Япония», лапшичные YamKee, а также кафе «Кафесто». Всего холдинг открыл 550 заведений, в которых работало 10 тысяч человек. Бизнесмен создал благотворительную компанию «Г.М.Р. – Планета Добра». Эта организация оказывала серьёзную помощь нуждающимся в 2000-х годах.
Елашвили старался расширять свой бизнес и покупал всё новые торговые точки. Особый упор делался на развитие сети ресторанов, их работа совершенствовалась. Елашвили надеялся поднять эту сферу бизнеса в России на более высокий уровень. Однако кризис в экономике и введение санкций поставили крест на начинаниях бизнесмена.
Ресторанный бизнес в РФ стал убыточным. Сначала возникли проблемы с кредитами. Банки стали отказывать предпринимателям в займах. Ставки по ссудам выросли до 32%, а покупательная способность россиян снизилась до 20-30%.
В 2015 году одна из крупнейших площадок для сети ресторанов Sbarro «Мега» закрыла сразу 33 точки. Обороты холдинга упали на 40%. Работники сети остались без работы. Люди требовали выплат за простой, в котором обвинили работодателя. Профсоюзы организовывали забастовки и жаловались в инспекцию по труду. В итоге торговые точки закрывались. Функционирование сети ресторанов остановилось. Наладить работу бизнеса так и не удалось.
Администрация Москвы закрыла и снесла четыре торговых объекта Елашвили. Это произошло несмотря на то, что у бизнесмена имелись все документы, подтверждающие законность постройки зданий. Несмотря на серьёзные проблемы Мераб Елашвили обещает решить проблемы с кредиторами и честно расплатиться по всем долгам. Бизнесмен гордится тем, что ему удалось создать в России крупнейшую сеть ресторанов. Его успешная деятельность на протяжении более 10 лет должна стать хорошим примером для молодых бизнесменов.
Мераб Елашвили пользуется большим уважением и авторитетом у российских рестораторов. Создатель «Кофемании» Игорь Журавлёв отзывается о Елашвили как о человеке удивительном, выдающемся и очень порядочном. Он пожелал своему коллеге выдержки и удачи, а проблемы бывают у всех.
По мнению экспертов, ресторанная сеть Sbarro повлияла на прогресс всей сферы российского общепита. Не исключено, что в будущем Мераб Елашвили станет автором новых успешных проектов.