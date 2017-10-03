Санкции стали причиной прекращения работы сети Sbarro

Администрация Москвы закрыла и снесла четыре торговых объекта Елашвили. Это произошло несмотря на то, что у бизнесмена имелись все документы, подтверждающие законность постройки зданий. Несмотря на серьёзные проблемы Мераб Елашвили обещает решить проблемы с кредиторами и честно расплатиться по всем долгам. Бизнесмен гордится тем, что ему удалось создать в России крупнейшую сеть ресторанов. Его успешная деятельность на протяжении более 10 лет должна стать хорошим примером для молодых бизнесменов.