Новый сбор введут на покупки в зарубежных интернет-магазинах

Немного больше — 75,6 млрд рублей при ожидаемом объёме международных онлайн-покупок 420 млрд рублей в год — может дать введение 18-процентного налога на добавленную стоимость, но его сложнее взимать. Ассоциация компаний интернет-торговли предлагает ввести НДС-регистрацию зарубежных торговцев. В случае неуплаты налога российские власти смогут заблокировать их сайты. Однако при таком механизме компании заплатят НДС дважды — на своей родине и в России. Чтобы избежать двойного налогообложения антимонопольное ведомство рассматривает схему B2B2C (business to business to consumer): иностранный поставщик передаёт товар отечественному, а тот, в свою очередь, — конечному потребителю. Это также позволит избежать ухода от уплаты пошлины, сейчас отправители часто заявляют ценность посылки ниже беспошлинного порога.