Новый сбор введут на покупки в зарубежных интернет-магазинах

Часть экспертов предлагают обнулить или максимально снизить предел беспошлинной торговли. Евросоюз примет подобные правила в 2020 году. В России пошлины распространяются лишь на заказы свыше 1000 евро, таких сейчас 0,4 %, пишет «Российская газета».
Недавно представленный проект федерального бюджета предполагает снижение порога до 20 евро (1362 рубля по текущему курсу ЦБ). Если правительство одобрит инициативу Министерства финансов, то новый сбор начнёт действовать с июля следующего года и даст казне 60 млрд рублей в год.
Немного больше — 75,6 млрд рублей при ожидаемом объёме международных онлайн-покупок 420 млрд рублей в год — может дать введение 18-процентного налога на добавленную стоимость, но его сложнее взимать. Ассоциация компаний интернет-торговли предлагает ввести НДС-регистрацию зарубежных торговцев. В случае неуплаты налога российские власти смогут заблокировать их сайты. Однако при таком механизме компании заплатят НДС дважды — на своей родине и в России. Чтобы избежать двойного налогообложения антимонопольное ведомство рассматривает схему B2B2C (business to business to consumer): иностранный поставщик передаёт товар отечественному, а тот, в свою очередь, — конечному потребителю. Это также позволит избежать ухода от уплаты пошлины, сейчас отправители часто заявляют ценность посылки ниже беспошлинного порога.
За первую половину 2017 года объём международных заказов вырос до 178 млрд рублей — на 34% больше аналогичного показателя 2016 года. Треть интернет-посылок в России составляют заказы с иностранных сайтов, в основном — китайских. Чаще всего товары из-за границы «выписывают» москвичи, петербуржцы, краснодарцы, екатеринбуржцы и тюменцы. В основном это бытовая техника и электроника, одежда и обувь, парфюмерия и косметика, спорттовары.