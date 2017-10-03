Какую квартиру лучше купить в Белгороде?

По сведениям ресурса «Найдидом» в сентябре 2017 купить квартиру в Белгороде предлагают владельцы собственности и застройщики, выбрав оптимальный вариант среди 76 206 предложений. Для покупки доступно 24 676 дешёвых жилых помещений. Из них 7 186 находятся в пределах трёх миллионов рублей. Элитные апартаменты представлены 1 528 единицами собственности. Ценители повышенного комфорта подберут двухуровневое жильё среди сотни объявлений о продаже недвижимости премиум-класса.
Прослеживаются следующие особенности продажи недвижимости в Белгороде:
Наибольшим спросом среди населения пользуются новые массивы с удобной инфраструктурой, современной планировкой и отделкой жилплощади, подъездов, коридоров. Покупатели отдают предпочтение ЖК с обустроенной придомовой территорией, детскими площадками, парковочными местами, системой безопасности и другими дополнительными услугами.
Стоимость белгородской недвижимости
На основе заключений аналитиков портала Naydidom.comопределена средняя стоимость жилплощади в Белгороде — 3,385 млн рублей. Средняя цена одного квадратного метра составляет 55 994 тысячи рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года показатели снизились на 2-3 %.
Зависимость стоимости жилплощади от числа комнат (в млн рублей) и процентная доля в общей базе объявлений выглядят таким образом:
● однокомнатные (35 %) — 2,292;
● двухкомнатные (34 %) — 3,156;
● трёхкомнатные (26 %) — 4,125;
● четырёхкомнатные (5 %) — 4,843.
83 % предложений оценены в диапазоне до 4 млн рублей. Дорогое жильё находится в районах Репное, Западный, Водстрой. Дешевле обойдётся жилплощадь в районах Болховец, Восточный, Старый город.
Выгоды ипотеки с переменной ставкой
Переменная ипотечная ставка пересматривается один раз в квартал. Она зависит от уровня инфляции, что позволяет корректировать расчёты в соответствии с динамикой экономической обстановки. Плата за каждый месяц фиксирована, а срок погашения долга варьируется.
За прошедший год гибкая привязка параметров позволила уменьшитьпеременную ставку втрое, основываясь на снижении инфляции с 9,8 % до3,3 %. Предложение актуально для покупки готовых и строящихся объектов.