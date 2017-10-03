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Какую квартиру лучше купить в Белгороде?

3 октября 2017, 10:35
Кризисная обстановка диктует собственные условия распределения приоритетов горожан относительно покупки жилплощади.

По сведениям ресурса «Найдидом» в сентябре 2017 купить квартиру в Белгороде предлагают владельцы собственности и застройщики, выбрав оптимальный вариант среди 76 206 предложений. Для покупки доступно 24 676 дешёвых жилых помещений. Из них 7 186 находятся в пределах трёх миллионов рублей. Элитные апартаменты представлены 1 528 единицами собственности. Ценители повышенного комфорта подберут двухуровневое жильё среди сотни объявлений о продаже недвижимости премиум-класса.


Прослеживаются следующие особенности продажи недвижимости в Белгороде:

  1. Вторичное жильё — превышение спроса над предложением, падение цен и прогнозы на дальнейшее снижение стоимости.
  2. Новостройки — для повышения конкурентоспособности разрабатываются системы скидок, проводятся акции, делается упор на постройку объектов семейного типа.

Наибольшим спросом среди населения пользуются новые массивы с удобной инфраструктурой, современной планировкой и отделкой жилплощади, подъездов, коридоров. Покупатели отдают предпочтение ЖК с обустроенной придомовой территорией, детскими площадками, парковочными местами, системой безопасности и другими дополнительными услугами.

Стоимость белгородской недвижимости

На основе заключений аналитиков портала Naydidom.comопределена средняя стоимость жилплощади в Белгороде — 3,385 млн рублей. Средняя цена одного квадратного метра составляет 55 994 тысячи рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года показатели снизились на 2-3 %.

Зависимость стоимости жилплощади от числа комнат (в млн рублей) и процентная доля в общей базе объявлений выглядят таким образом:

● однокомнатные (35 %) — 2,292;

● двухкомнатные (34 %) — 3,156;

● трёхкомнатные (26 %) — 4,125;

● четырёхкомнатные (5 %) — 4,843.

83 % предложений оценены в диапазоне до 4 млн рублей. Дорогое жильё находится в районах Репное, Западный, Водстрой. Дешевле обойдётся жилплощадь в районах Болховец, Восточный, Старый город.


Выгоды ипотеки с переменной ставкой

Переменная ипотечная ставка пересматривается один раз в квартал. Она зависит от уровня инфляции, что позволяет корректировать расчёты в соответствии с динамикой экономической обстановки. Плата за каждый месяц фиксирована, а срок погашения долга варьируется.

За прошедший год гибкая привязка параметров позволила уменьшитьпеременную ставку втрое, основываясь на снижении инфляции с 9,8 % до3,3 %. Предложение актуально для покупки готовых и строящихся объектов.

#Новости#Недвижимость#Город
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