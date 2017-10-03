Как убивали Игоря Талькова

На месте преступления нашли три пули, включая ту, что попала в сердце Игоря Талькова. По фотоматериалам, включённым в дело, видно, что все три пули – для револьвера системы наган модели 1895 года. Но пуля из сердца певца «современнее» двух других, выпущенных Малаховым во время драки: на ней есть специальные «ямочки» от кернения, чтобы пуля надёжнее держалась в стволе.