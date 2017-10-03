Как убивали Игоря Талькова

6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге в коридоре спортивного комплекса «Юбилейный» был убит певец Игорь Тальков. За 26 лет, прошедшие с того дня, убийцу так и не нашли, а вокруг событий родилось несколько мифов, в том числе и «руками» ведших дело следователей.
Независимый технический эксперт НП Саморегулируемая организация «Ассоциация технических экспертов» (СРО АТЭ) России Юрий Антипов предложил «Новым известиям» свою версию произошедшего и попытался разобраться в путанных показаниях участников конфликта и упущениях следователей.
Азиза – популярная в то время певица
Игорь Малахов – охранник певицы
Валерий Шляфман – директор Игоря Талькова
Александр Барковский, Аркадий Бондаренко, Сергей Игнатенко – охранники Талькова
Елена Кондаурова – танцовщица коллектива Игоря Талькова
Олег Газманов – певец, находился в соседней гримёрке
Марк Рубинштейн – режиссёр, свидетель конфликта
На том концерте Тальков должен был выступать предпоследним, тринадцатым, перед Олегом Газмановым. За день до концерта в программу включили выступление певицы Азизы, она должна была выступить перед Тальковым. Но в день концерта певице захотелось с Игорем поменяться.
Переговоры решил провести охранник певицы Игорь Малахов с директором Талькова Валерием Шляфманом. Обсуждение очереди перешло в конфликт, он продолжился в коридоре, куда охранники Талькова вывели Малахова. Страсти накалились, Игорь Малахов достал свой нелегально купленный наган. Валерий Шляфман прибежал в гримёрку и сообщил об этом Талькову.
В это время охранники певца сбили Малахова с ног лицом в пол. В коридор выбежал Тальков со своим газовым пистолетом и, увидев лежащего с пистолетом в руке Малахова, выстрелил в него. Малахов Талькова не видел, так как лежал лицом вниз. Поэтому позже и скажет на первом допросе, что не видел Игоря Талькова во время конфликта.
Прижатый к полу охранниками Малахов сам дважды выстрелил из своего револьвера, но не знал, куда. Его стали избивать, в том числе и Тальков рукояткой пистолета. Нанося удары, певец повредил артерию на своей левой руке, его кровь попала на участников избиения, в том числе на Валерия Шляфмана. Попала кровь и на стены рядом с местом избиения Малахова.
Тальков заметил, что повредил руку, бросил на пол пистолет и, незамеченный другими участками конфликта, покинул место избиения. Он направился в сторону сцены, узнать, когда его выход. У выхода на сцену остановился у зеркала, чтобы оценить свой внешний вид и осмотреть ладонь.
Пистолет у Малахова выбили, его подобрал Валерий Шляфман и, направив его в сторону участников конфликта, попытался прекратить избиение. Все поднялись. Охранник Бондаренко поднял пистолет Талькова и вместе с Шляфманом возвратился в гримёрку. Туда же отправилась Азиза, коридор опустел. Конфликт закончился примерно в 16:20.
В это время в коридоре появился кто-то с таким же наганом, как у Игоря Малахова, подошёл практически вплотную к стоящему у зеркала и ничего не подозревавшему Талькову и произвёл в его сердце смертельный выстрел.
Звонок в скорую помощь поступил в 16:37. Позвонил Олег Газманов. Администратору «Юбилейного» Ольге Антиповой поступил звонок о стрельбе с пункта охраны. Она сходила за медсестрой, вернулась к охране, чтобы узнать, где была стрельба, и быстро направилась к месту. Ольга и медсестра застали Талькова ещё живым – стоявшим на ногах, но медленно оседающим на пол у зеркала в коридоре.
Игорь Малахов сперва скрылся с места преступления, но 16 октября сам явился в органы уже в Москве на Петровку, 38. Он рассказал, что пистолет разобрал и выбросил в реку. Готов был показать место, но следствие поиски главного вещественного доказательства не произвело. Олега Газманова даже не опросили, как и свидетеля конфликта – режиссёра Марка Рубинштейна.
На основании собранных показаний провели ситуационный эксперимент. По словам самих участников конфликта, Малахова сбил с ног охранник Барковский. Прижатый к полу Малахов, уже без пистолета, встал на ноги в момент, как считало следствие, рокового выстрела: Шляфман в этот момент направлял подобранный пистолет на Игоря Талькова. Избитый Малахов успел уклониться от выстрела, а Тальков успел поднять руку, защищаясь от пули ладонью…
Между тем, во время первых допросов охранник Талькова Аркадий Бондаренко сказал следователю, что в конце конфликта, когда Шляфман забрал пистолет Малахова, он увидел, что Игоря Талькова рядом нет. Не видел Талькова на момент окончания конфликта и сам Шляфман. Но следствие упорно гнуло свою линию.
Заключение баллистической экспертизы утверждало, что выстрел произвели с 40-50 сантиметров. В это расстояние не поместились бы ни «увернувшийся» от пули Малахов, ни выставленная рука Талькова. На кадре видно, что, когда певца несли на носилках, огнестрельной раны на его руке нет. Но кровь есть – от травмы, полученной при избиении Малахова.
На месте преступления нашли три пули, включая ту, что попала в сердце Игоря Талькова. По фотоматериалам, включённым в дело, видно, что все три пули – для револьвера системы наган модели 1895 года. Но пуля из сердца певца «современнее» двух других, выпущенных Малаховым во время драки: на ней есть специальные «ямочки» от кернения, чтобы пуля надёжнее держалась в стволе.
Автор исследования делает вывод, что стреляли из двух разных наганов, хотя и одной и той же модели.
После событий Игорь Шляфман, напомним, директор группы Игоря Талькова, уехал в Израиль. К нему тут же, спустя 4,5 месяца после убийства, пришли в дом с обыском. Нашли рубашку с пятнами крови и следами пороха. Это и стало главной уликой против Шляфмана.
Между тем, продукты горения после выстрела из такого нагана разлетаются в разные стороны. Следы пороха должны были оказаться и на одежде других участников конфликта. Но их одежду никто не проверил.
Четыре пятнышка крови, попавшие на шов правого рукава, никак не могли попасть туда во время выстрела – рука поднята, на этом месте на одежде образуется складка, ровными пятна крови там остаться не могут. По утверждению Юрия Антипова, кровь Талькова попала на Шляфмана, когда певец бил Малахова рукояткой пистолета. Это подтверждают и капли крови на стенах возле места конфликта.
Это до сих пор неизвестно. Автор исследования отвергает версии случайного выстрела и мести за только что избитого Малахова. В момент убийства в коридоре не было не только участников конфликта, но и ни одного сотрудника охраны и бойцов ОМОНа, которых всегда было много во время концертов в «Юбилейном».
Игорь Малахов до рокового дня часто появлялся на мероприятиях с этим пистолетом. Можно было заранее спрогнозировать, что он появится во время конфликта. Нет до сих пор и ответа на вопрос, кто был человек в жёлтой майке, который фигурирует в нескольких показаниях как непрямой участник конфликта.