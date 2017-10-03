«Дыру» в бюджете Белгорода закроют кредитами на 960 миллионов рублей (информация обновлена)

Аукционы на оказание услуг кредитования проведут 23 октября, заявки принимают до 20 октября, сообщает «Интерфакс».
Торги будут идти на понижение. За получение самого большого кредита, 300 млн рублей, администрация готова заплатить максимум 57 млн рублей. За второй займ (260 млн) — 49,4 млн рублей. Третий кредит (250 млн) обойдётся белгородской казне самое большее в 47,5 млн рублей, четвёртый (150 млн) — в 28,5 млн рублей.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, кредитные ресурсы, взятые администрацией в 2015-2016 годах, выдавались под 10-11 % годовых. В связи со снижением ключевой ставки на сегодняшний день есть более выгодные предложения банков, поэтому эти 960 млн рублей позволят перекредитовать бюджет городского округа с более низкой процентной ставкой. Это поможет уменьшить расходы на обслуживание муниципального долга более чем на 20 млн рублей.
Изначально бюджет на 2017 год был утверждён с 4 %-м дефицитом в 407,9 млн рублей при спрогнозированных доходах 9,73 млрд и расходах 10,14 млрд рублей.