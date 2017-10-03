«Дыру» в бюджете Белгорода закроют кредитами на 960 миллионов рублей (информация обновлена)

Как уточнили в пресс-службе мэрии, кредитные ресурсы, взятые администрацией в 2015-2016 годах, выдавались под 10-11 % годовых. В связи со снижением ключевой ставки на сегодняшний день есть более выгодные предложения банков, поэтому эти 960 млн рублей позволят перекредитовать бюджет городского округа с более низкой процентной ставкой. Это поможет уменьшить расходы на обслуживание муниципального долга более чем на 20 млн рублей.