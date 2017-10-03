Белгородцы своими глазами увидят, как сортируют деньги в банке

Мы решили провести день открытых дверей в здании на проспекте Славы, 74. Мало кто из белгородцев знает историю этого здания, построенного в середине прошлого века, немногие были внутри. Далеко не все наши земляки знают, как зарождалась история банковского дела на Белгородчине. Уверен, день открытых дверей будет особенно полезен для юного поколения. Во время экскурсии посетители узнают много интересного об истории российского рубля, увидят, как пересчитывают и сортируют деньги. Андрей Беленкоуправляющий Отделением по Белгородской области ГУ Банка России по ЦФО