Зарплаты врачей вырастут в 2018 году

Сумма, которую выделяют в год на человека, прикреплённого к медучреждению, в системе обязательного медицинского страхования повысится до 10 812,7 рублей в 2018 году, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. Регионам из фонда ОМС будет выделено 1,87 трлн рублей. Рост составит 21,7 %, или 333,2 млрд рублей.
Повышение среднего подушевого норматива позволит увеличить расходы пациентов на медикаменты и на расходные материалы, в том числе обеспечение лекарственными препаратами в рамках ОМС.
Отдельные виды высокотехнологичной медицинской помощи станут доступными для пациентов, например, ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).
Увеличится зарплата сотрудников медучреждений. У врачей она поднимется до уровня 200 % от средней з/п по региону, у среднего медперсонала – до 100 %, сообщает «Российская газета».