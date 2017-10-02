Зарплаты врачей вырастут в 2018 году

Сумма, которую выделяют в год на человека, прикреплённого к медучреждению, в системе обязательного медицинского страхования повысится до 10 812,7 рублей в 2018 году, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. Регионам из фонда ОМС будет выделено 1,87 трлн рублей. Рост составит 21,7 %, или 333,2 млрд рублей.