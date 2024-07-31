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Норматив

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2024
Несмотря ни на что: «квадрат» жилья для молодых белгородцев продолжает дорожать
31 июля, 15:03
В Белгороде утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
15 апреля, 14:58
2023
В Белгороде вновь увеличилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
4 октября 2023, 08:20
В Белгороде вырос ещё один норматив по жилью
29 июня 2023, 13:05
В Белгороде выросла средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
28 июня 2023, 10:14
«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде подорожал
5 мая 2023, 07:50
В Белгороде определили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья
11 апреля 2023, 13:49
В Белгороде определились с ещё одним нормативом стоимости «квадрата» жилья
27 января 2023, 10:19
В Белгороде уменьшилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
10 января 2023, 12:38
2022
В Белгородской области увеличат норматив расходов на одного ученика на 5,5%
Это произойдёт в январе 2023 года. Кроме этого, в области больше не будет применяться дифференцированный подход к формированию расходов на одного ученика.
23 декабря 2022, 06:39
Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Белгороде уменьшилась на 8,7 тыс.
На четвёртый квартал норматив составил 104 475 рублей, говорится в постановлении мэрии. Это меньше, чем утверждали на июль–сентябрь 2022 года.
4 октября 2022, 11:40
Норматив стоимости «квадрата» жилья в Белгороде увеличился почти на 19 тысяч рублей
На третий квартал норматив стоимости 1 кв. м жилья для расчёта соцвыплат молодым семьям составил 86,4 тыс. рублей. Это почти на 19 тыс. рублей больше, чем показатель на второй квартал.
3 августа 2022, 10:06
Белгородцы из микрорайона ИЖС ответили на претензии водоканала
Белоблводоканал отчитался об итогах проверки в Севрюково, в том числе перечислил найденные нарушения. Жители микрорайона с позицией поставщика услуги не согласились, своим мнением они поделились с редакцией «Бел.Ру».
6 июля 2022, 12:39
В Белгороде утвердили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья
20 января 2022, 16:31
2021
В Белгородской области установили норму жилплощади на человека
25 января 2021, 13:37

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