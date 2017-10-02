Тракторист погиб после столкновения с большегрузом под Белгородом

В три часа дня на втором километре «северо-восточного обхода» Белгорода грузовик «Вольво» с полуприцепом врезался в трактор-погрузчик «Амкодор». 60-летний водитель «Вольво» не выдержал дистанцию до двигавшегося в том же направлении трактора. 34-летний мужчина, управлявший «Амкодором», скончался от травм на месте ДТП.