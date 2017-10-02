Тракторист погиб после столкновения с большегрузом под Белгородом

В Корочанском районе в полночь 29 сентября на 51-м километре дороги Белгород – Павловск 24-летний водитель «Хёндай Гетц» на большой скорости не справился с управлением, вылетел в кювет и ударился в дерево. Мужчина скончался на месте происшествия.
В три часа дня на втором километре «северо-восточного обхода» Белгорода грузовик «Вольво» с полуприцепом врезался в трактор-погрузчик «Амкодор». 60-летний водитель «Вольво» не выдержал дистанцию до двигавшегося в том же направлении трактора. 34-летний мужчина, управлявший «Амкодором», скончался от травм на месте ДТП.
30 сентября в 6 утра 67-летний мужчина переходил в неположенном месте дорогу в районе дома №159 по улице Волчанской в Белгороде. 36-летний водитель автомобиля ИЖ-21261 «Фабула» двигался со стороны Разумного к Михайловскому Шоссе, не успел остановиться и сбил пешехода. Тот от полученных травм скончался в больнице.
В восьмом часу вечера в Ивнянском районе на седьмом километре трассы Ивня – Песчаное 32-летний водитель «Лады Приоры» после обгона выехал на правую обочину и опрокинулся в кювет. От полученных травм мужчина умер на месте.
1 октября в Ракитянском районе 25-летняя девушка на ВАЗ-2115 превысила скорость, не справилась с управлением и въехала в дерево. Водителя и её пассажира, десятилетнего мальчика, с травмами доставили в Ракитянскую районную больницу.
Фото областного управления ГИБДД