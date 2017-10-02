Профессор НИУ «БелГУ» умер в тоннеле вокзала Самары

Как сообщает информационный портал Самарской области, мужчине стало плохо в тоннеле железнодорожного вокзала станции Самара у выхода на привокзальную площадь. 67-летний декан факультета горного дела и природопользования НИУ «БелГУ» ранее перенёс инфаркт. Как основная рассматривается версия естественной смерти, вызванной состоянием здоровья.
В Самаре профессор должен был пересесть на поезд до Оренбурга. Родственников умершего о случившемся известили. Окончательные выводы сделают в ходе процессуальной проверки.
Александр Петин родился в 1950 году в Краснодарском крае. После окончания аспирантуры работал в Чечено-Ингушском госуниверситете. В Белгородском университете начал работать в 1993 году в должности доцента, а с 2002 года – в должности профессора кафедры географии и геоэкологии и декана геолого-географического факультета БелГУ.
В 2003 году Александра Петина наградили дипломом «Лучший учёный БелГУ», через год избрали членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук. В 2010 году он получил медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» 3 степени.