Профессор НИУ «БелГУ» умер в тоннеле вокзала Самары

Александр Петин родился в 1950 году в Краснодарском крае. После окончания аспирантуры работал в Чечено-Ингушском госуниверситете. В Белгородском университете начал работать в 1993 году в должности доцента, а с 2002 года – в должности профессора кафедры географии и геоэкологии и декана геолого-географического факультета БелГУ.