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Профессор НИУ «БелГУ» умер в тоннеле вокзала Самары

2 октября 2017, 09:57
Александр Петин ехал на научную конференцию в Оренбургскую область.

Как сообщает информационный портал Самарской области, мужчине стало плохо в тоннеле железнодорожного вокзала станции Самара у выхода на привокзальную площадь. 67-летний декан факультета горного дела и природопользования НИУ «БелГУ» ранее перенёс инфаркт. Как основная рассматривается версия естественной смерти, вызванной состоянием здоровья.

В Самаре профессор должен был пересесть на поезд до Оренбурга. Родственников умершего о случившемся известили. Окончательные выводы сделают в ходе процессуальной проверки.

Александр Петин родился в 1950 году в Краснодарском крае. После окончания аспирантуры работал в Чечено-Ингушском госуниверситете. В Белгородском университете начал работать в 1993 году в должности доцента, а с 2002 года – в должности профессора кафедры географии и геоэкологии и декана геолого-географического факультета БелГУ.

В 2003 году Александра Петина наградили дипломом «Лучший учёный БелГУ», через год избрали членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук. В 2010 году он получил медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» 3 степени.

#Новости#Профессор#Умер#Общество
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