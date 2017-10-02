Новый диссертационный совет открыт в Белгородском госуниверситете

В пятницу в Москве я встречался с министром образования и науки по итогам её визитав Белгородскую область. И как раз в пятницу на заседании президиума ВАКа было принято решение об открытии очередного, четвёртого диссовета в структуре нашего Медицинского института. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»