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Новый диссертационный совет открыт в Белгородском госуниверситете

2 октября 2017, 20:45
В структуре Медицинского института теперь работают четыре диссовета.

В пятницу в Москве я встречался с министром образования и науки по итогам её визитав Белгородскую область. И как раз в пятницу на заседании президиума ВАКа было принято решение об открытии очередного, четвёртого диссовета в структуре нашего Медицинского института. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

Новый объединённый совет по защите диссертаций создан приказом Министерства образования и науки РФ и стал 18-м в Белгородском госуниверситете. Сфера его деятельности – фармация.

14.04.01 – Технология получения лекарств (фармацевтические науки);

14.04.02 – Фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки).

Напомним, что ректор вуза считает перспективным также математический кластер БелГУ.

#Новости#Ниу «белгу»#Наука
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