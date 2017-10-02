51 миллион рублей должны 11 предприятий бюджету Белгородской области

Совещание состоялось в департаменте экономразвития области. На нём обсуждалось, что 11 предприятий региона должны областной казне 51,6 млн рублей.
Всего за истёкший период этого года межведомственная комиссия проанализировала деятельность 145 предприятий и выявила, что 66 из них просрочили оплату налогов.
В отношении 35 предприятий составлены материалы о возможном уклонении от уплаты обязательных платежей. Эти документы направлены в правоохранительные органы для проверки.
По информации департамента экономического развития Белгородской области, в результате проведённой работы погашена задолженность по налогам в сумме 35,8 млн рублей. Кроме этого, в отношении 14 организаций предотвращена процедура банкротства.
На добанкротной стадии возвращено 40,2 млн рублей – задолженность по зарплате, а предприятиями-банкротами возмещено 22,3 млн рублей бывшим сотрудникам.