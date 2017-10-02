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51 миллион рублей должны 11 предприятий бюджету Белгородской области

2 октября 2017, 13:38
Об этом шла речь на заседании областной межведомственной комиссии по предотвращению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства предприятий.

Совещание состоялось в департаменте экономразвития области. На нём обсуждалось, что 11 предприятий региона должны областной казне 51,6 млн рублей.

Всего за истёкший период этого года межведомственная комиссия проанализировала деятельность 145 предприятий и выявила, что 66 из них просрочили оплату налогов.

В отношении 35 предприятий составлены материалы о возможном уклонении от уплаты обязательных платежей. Эти документы направлены в правоохранительные органы для проверки.

По информации департамента экономического развития Белгородской области, в результате проведённой работы погашена задолженность по налогам в сумме 35,8 млн рублей. Кроме этого, в отношении 14 организаций предотвращена процедура банкротства.

На добанкротной стадии возвращено 40,2 млн рублей – задолженность по зарплате, а предприятиями-банкротами возмещено 22,3 млн рублей бывшим сотрудникам.

#Новости#Банкротство#Комиссия#Налоги#Казна#Бюджет#Экономика
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