Сделать взносы до 28 декабря должны белгородцы, участвующие в программе софинансирования пенсии

Сейчас программа действует только для тех, кто вступил в неё до 1 января 2015 года и внёс дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии до 31 января 2015 года. В ней участвуют 190 595 жителей Белгородской области. В этом году они внесли 43,3 млн рублей, за весь период работы программы – 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.