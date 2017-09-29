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Сделать взносы до 28 декабря должны белгородцы, участвующие в программе софинансирования пенсии

29 сентября 2017, 19:13
Государство не удвоит накопления тем, кто не успеет доплатить.

Сейчас программа действует только для тех, кто вступил в неё до 1 января 2015 года и внёс дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии до 31 января 2015 года. В ней участвуют 190 595 жителей Белгородской области. В этом году они внесли 43,3 млн рублей, за весь период работы программы – 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Граждане делают взносы от 2 тыс. до 12 тыс. рублей, государство добавляет ещё столько же, таким образом, сумма удваивается. При желании позже эти деньги можно снять – получается вклад под 100 % годовых. Положить деньги можно самостоятельно либо через работодателя. Получить подробную консультацию можно на горячей линии белгородского отделения ПФР по телефону (4722) 30-69-67.

#Новости#Пенсии#Пенсионный фонд#Экономика
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