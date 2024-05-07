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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Свидетели по делу цемзавода в Белгороде не явились на очередное заседание

Свидетели по делу цемзавода в Белгороде не явились на очередное заседание

7 мая 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Вместо этого их показания зачитывает прокурор Вера Струкова. Рассмотрение дела продолжают в Октябрьском райсуде Белгорода.

Пятерых заявленных свидетелей по делу цемзавода о предстоящем заседании известили заранее, но в зал суда 7 мая они не явились. Их показания зачитывает прокурор Вера Струкова. Стороны защиты и обвинения не протестовали против такого решения.

На месте также находятся двое подсудимых: Эдуард Андросов, экс-директор ЗАО «Белгородский цемент», и Елена Алёнина, глава белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ). Напомним, что первому инкриминируют дачу взятки, второй — посредничество.

При этом последнее заседание по делу перенесли из-за болезни адвоката Алёниной.

Судебное заседание по делу экс-директора цемзавода Андросова перенесли из-за болезни
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