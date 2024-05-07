Свидетели по делу цемзавода в Белгороде не явились на очередное заседание

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Пятерых заявленных свидетелей по делу цемзавода о предстоящем заседании известили заранее, но в зал суда 7 мая они не явились. Их показания зачитывает прокурор Вера Струкова. Стороны защиты и обвинения не протестовали против такого решения.
На месте также находятся двое подсудимых: Эдуард Андросов, экс-директор ЗАО «Белгородский цемент», и Елена Алёнина, глава белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ). Напомним, что первому инкриминируют дачу взятки, второй — посредничество.
При этом последнее заседание по делу перенесли из-за болезни адвоката Алёниной.