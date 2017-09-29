Пожарные вывели 36-летнего белгородца из горящего дома на Михайловском шоссе

В одной комнате сгорела часть вещей. Мужчину спас личный состав специализированной пожарно-спасательной части. Также в тушении пожара участвовали ПСЧ № 1 и белгородские спасатели.
В Губкинском округе, в селе Тёплый Колодезь, горели два домовладения. В одном из них полностью сгорел сарай, в другом — веранда, часть кровли дома (20 кв. м) и сарая (10 кв. м).
На хуторе Неминущий в Алексеевском районе огонь повредил крышу деревянной веранды. Возможно, хозяева дома неправильно пользовались электроприборами.
В Новом Осколе выгорела летняя кухня. Пожарные предполагают, что печное отопление использовали с нарушением правил безопасности.
В Валуйском районе, на ферме в селе Подгорное, пожар уничтожил сарай, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.