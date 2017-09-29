Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Пожарные вывели 36-летнего белгородца из горящего дома на Михайловском шоссе

29 сентября 2017, 16:21
Предположительно, горевшую вчера днём трёхкомнатную квартиру на последнем этаже трёхэтажки подожгли.

В одной комнате сгорела часть вещей. Мужчину спас личный состав специализированной пожарно-спасательной части. Также в тушении пожара участвовали ПСЧ № 1 и белгородские спасатели.

В Губкинском округе, в селе Тёплый Колодезь, горели два домовладения. В одном из них полностью сгорел сарай, в другом — веранда, часть кровли дома (20 кв. м) и сарая (10 кв. м).

На хуторе Неминущий в Алексеевском районе огонь повредил крышу деревянной веранды. Возможно, хозяева дома неправильно пользовались электроприборами.

В Новом Осколе выгорела летняя кухня. Пожарные предполагают, что печное отопление использовали с нарушением правил безопасности.

В Валуйском районе, на ферме в селе Подгорное, пожар уничтожил сарай, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

#Новости#Пожар#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18