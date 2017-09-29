Георгий Кропанин: Работая только с факторами риска, можно снизить заболеваемость и смертность

Мы должны думать не только о снижении смертности, об улучшении диагностики, но и о ресурсосбережении. Лечение намного дороже профилактики. Профилактика – это наименее затратный способ сохранения здоровья, а эффект от неё мы можем получить в самое ближайшее время. Георгий Кропанинглавный врач Белгородского областного центра медицинской профилактики