Георгий Кропанин: Работая только с факторами риска, можно снизить заболеваемость и смертность

В Белгороде проходит медицинская конференция по совершенствованию института общеврачебных практик.
По мнению Георгия Кропанина, правильно применяя свой опыт, доктор может способствовать укреплению здоровья пациента. При этом применение дорогостоящих медицинских технологий требуется далеко не всегда.
Привлекая только свой интеллект, свои знания, врачи могут очень многое сделать в вопросах снижения заболеваемости и смертности. Георгий Кропанинглавный врач Белгородского областного центра медицинской профилактики
Доктор напомнил, что в факторы риска для пациентов входит повышенное артериальное давление, курение, повышенное содержание в крови холестерина, ожирение, употребление алкоголя. Положительно влиять на здоровье человека можно с помощью применения методик здорового образа жизни.
Специалисты рассчитали размер вклада основных факторов риска в смертность населения России. Первое место уверенно держит гипертония – 35,5 %. За ней идут повышенный холестерин (23 %), курение (17,1 %), малое потребление фруктов и овощей (12,9 %), ожирение (12,5 %), употребление алкоголя (11,9 %), низкая физическая активность (9 %).
В странах, где лечение пациента работает на перспективу, оно обязательно начинается с изменения образа жизни. Даже там, где диагностируется запущенная гипертония. Нужно изменить образ жизни – только тогда помогут лекарства. Георгий Кропанинглавный врач Белгородского областного центра медицинской профилактики
Относительно распространённости факторов риска среди россиян картина также не радужная. С артериальной гипертензией не понаслышке знакомы 38 % жителей страны. Гиперхолестерином страдают 50 % россиян, ожирением – 25 %, курят – 39,1 %, мало употребляют в пищу овощи и фрукты – 75 %, мало двигаются – 40 %.
Мы должны думать не только о снижении смертности, об улучшении диагностики, но и о ресурсосбережении. Лечение намного дороже профилактики. Профилактика – это наименее затратный способ сохранения здоровья, а эффект от неё мы можем получить в самое ближайшее время. Георгий Кропанинглавный врач Белгородского областного центра медицинской профилактики