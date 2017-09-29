Белгородские чиновники придумали «бабушку на час» и систему, ограничивающую домашние задания для школьников

Эксперты рассматривали проекты для реализации на муниципальном и региональном уровнях в шести номинациях: «Культура», «Образование», «Молодёжная политика», «Физическая культура и спорт», «Здравоохранение» и «Социальное обеспечение населения». Участвовали государственные и частные организации.
После «Народной экспертизы» самые интересные идеи вышли во второй тур, где их авторы защищали проекты, сообщает пресс-служба Института региональной кадровой политики.
Для реализации на муниципальном уровне лучшими признали четыре проектные идеи. В области образования выбрали инициативу управления образования Яковлевского района о создании и тестировании автоматизированной системы, контролирующей объём домашнего задания для учеников местных пилотных школ.
В молодёжной политике — открытие в Шебекино центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Тактика» (управление культуры, молодёжной политики и туризма Шебекинского района).
В сфере физкультуры и спорта победил проект центра развития дзюдо в Вейделевском районе (районное управление физкультуры, спорта и молодёжной политики). В сфере соцобеспечения — идея разработки и внедрения в Валуйках GPS-маршрутов для инвалидов по зрению (местное управление соцзащиты).
На региональном уровне выбрали два проекта. В категории «Физическая культура и спорт» — создание архива материалов о прохоровских спортсменах-ветеранах и действующих спортсменах (управление физкультуры, спорта и молодёжной политики Прохоровского района). В области культуры — фестиваль современного молодёжного творчества «Арт-поколение» (Белгородский государственный центр народного творчества»).
Среди идей лауреатов были школьная «лаборатория предпринимателя», социальная няня «Бабушка на час», «Тактильный атлас Белгородчины».
Победители получат благодарственные письма губернатора и премии: 30 000 рублей за муниципальные идеи и 50 000 рублей — за региональные. Лауреатам вручат дипломы департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.