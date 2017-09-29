Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородские чиновники придумали «бабушку на час» и систему, ограничивающую домашние задания для школьников

29 сентября 2017, 15:23
На конкурс «Лучшая проектная идея — 2017» поступило более 200 инициатив от профессиональных сообществ области, 6 из них стали победителями и 13 — лауреатами.

Эксперты рассматривали проекты для реализации на муниципальном и региональном уровнях в шести номинациях: «Культура», «Образование», «Молодёжная политика», «Физическая культура и спорт», «Здравоохранение» и «Социальное обеспечение населения». Участвовали государственные и частные организации.

После «Народной экспертизы» самые интересные идеи вышли во второй тур, где их авторы защищали проекты, сообщает пресс-служба Института региональной кадровой политики.

Для реализации на муниципальном уровне лучшими признали четыре проектные идеи. В области образования выбрали инициативу управления образования Яковлевского района о создании и тестировании автоматизированной системы, контролирующей объём домашнего задания для учеников местных пилотных школ.

В молодёжной политике — открытие в Шебекино центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Тактика» (управление культуры, молодёжной политики и туризма Шебекинского района).

В сфере физкультуры и спорта победил проект центра развития дзюдо в Вейделевском районе (районное управление физкультуры, спорта и молодёжной политики). В сфере соцобеспечения — идея разработки и внедрения в Валуйках GPS-маршрутов для инвалидов по зрению (местное управление соцзащиты).

На региональном уровне выбрали два проекта. В категории «Физическая культура и спорт» — создание архива материалов о прохоровских спортсменах-ветеранах и действующих спортсменах (управление физкультуры, спорта и молодёжной политики Прохоровского района). В области культуры — фестиваль современного молодёжного творчества «Арт-поколение» (Белгородский государственный центр народного творчества»).

Среди идей лауреатов были школьная «лаборатория предпринимателя», социальная няня «Бабушка на час», «Тактильный атлас Белгородчины».

Победители получат благодарственные письма губернатора и премии: 30 000 рублей за муниципальные идеи и 50 000 рублей — за региональные. Лауреатам вручат дипломы департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18