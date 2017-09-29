Белгородские чиновники придумали «бабушку на час» и систему, ограничивающую домашние задания для школьников

В сфере физкультуры и спорта победил проект центра развития дзюдо в Вейделевском районе (районное управление физкультуры, спорта и молодёжной политики). В сфере соцобеспечения — идея разработки и внедрения в Валуйках GPS-маршрутов для инвалидов по зрению (местное управление соцзащиты).