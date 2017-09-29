2,5 года колонии получили мужчины, выносившие аккумуляторы со станций сотовой связи

С ноября 2016 по февраль 2017 года похитители вынесли с базовых станций сотовой связи в Белгороде и области аккумуляторные батареи на общую сумму 400 тысяч рублей.
Подъехав на машине к радиовышке, они вскрывали климатические шкафы, отсоединяли клеммы и забирали элементы питания, которые позже продавали.
Суд признал мужчин виновными в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Оба получили по 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.
После оглашения приговора их взяли под стражу, сообщает пресс-служба Белгородского районного суда.