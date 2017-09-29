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2,5 года колонии получили мужчины, выносившие аккумуляторы со станций сотовой связи

29 сентября 2017, 13:39
За четыре месяца они украли 27 аккумуляторов.

С ноября 2016 по февраль 2017 года похитители вынесли с базовых станций сотовой связи в Белгороде и области аккумуляторные батареи на общую сумму 400 тысяч рублей.

Подъехав на машине к радиовышке, они вскрывали климатические шкафы, отсоединяли клеммы и забирали элементы питания, которые позже продавали.

Суд признал мужчин виновными в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Оба получили по 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.

После оглашения приговора их взяли под стражу, сообщает пресс-служба Белгородского районного суда.

#Новости#Кража#Голосование по Конституции#Общество
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