Обнародован рейтинг причин смертности в Белгородской области

Традиционнов лидерах причин смерти – болезни системы кровообращения. Из-за этого в регионе в январе-августе умерло 7663 человека. В 2016 году цифра была больше на 297.
Онкологиястала причиной смерти 2029 жителей области, это на 134 меньше, чем в прошлом году. От болезней органов дыхания скончались 433 белгородца. Снижение по этому показателю составило 183 – в 2016 году за восемь месяцев в регионе по этой причине умерло 616 человек.
Серьёзно снизилось количество смертельных случаев в дорожно-транспортных происшествиях. Цифра 2017 года 77, годом раньше их было 118 (- 41).
При этом общее количество умерших за восемь месяцев упало с 14 740 до 14 222 человек. Таким образом, в 2017 году в январе-августе в регионе умерло на 518 человек меньше.