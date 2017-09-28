Обнародован рейтинг причин смертности в Белгородской области

Онкологиястала причиной смерти 2029 жителей области, это на 134 меньше, чем в прошлом году. От болезней органов дыхания скончались 433 белгородца. Снижение по этому показателю составило 183 – в 2016 году за восемь месяцев в регионе по этой причине умерло 616 человек.