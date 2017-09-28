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Обнародован рейтинг причин смертности в Белгородской области

28 сентября 2017, 18:02
Список составили специалисты регионального управления службы статистики.

Традиционнов лидерах причин смерти – болезни системы кровообращения. Из-за этого в регионе в январе-августе умерло 7663 человека. В 2016 году цифра была больше на 297.

Онкологиястала причиной смерти 2029 жителей области, это на 134 меньше, чем в прошлом году. От болезней органов дыхания скончались 433 белгородца. Снижение по этому показателю составило 183 – в 2016 году за восемь месяцев в регионе по этой причине умерло 616 человек.

Уровень самоубийствв январе-августе 2017 года остался примерно тем же: 181 против 182 в 2016 году.

Серьёзно снизилось количество смертельных случаев в дорожно-транспортных происшествиях. Цифра 2017 года 77, годом раньше их было 118 (- 41).

При этом общее количество умерших за восемь месяцев упало с 14 740 до 14 222 человек. Таким образом, в 2017 году в январе-августе в регионе умерло на 518 человек меньше.

#Новости#Белгородстат#Смертность#Общество
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