Новые стандарты жилья обсудят российские архитекторы в Белгороде

Событие организуют Национальное агентство по архитектуре и градостроительству, правительство области и БГТУ.
На конференции выступят главные российские архитекторы, градостроители и урбанисты, в том числе руководитель «АБТБ» Тимур Башкаев. Полную программу озвучат позже.
Спикеры расскажут участникам о собственном опыте реализации комфортной городской среды, представят реальные кейсы функционирования пространства, коммуникации с архитектурой города и градостроительством.
Во время мероприятия откроют выставку «Андрей Боков: Предчувствие архитектуры». Андрей Боков — доктор архитектуры и академик РААСН, народный архитектор России.
Одна из целей симпозиума — поддержать уже начатые инициативы и рассказать о том, как создают удобную городскую среду в России и за рубежом.
Не так давно областной департамент строительства и транспорта разработал концепцию создания в регионе высоких стандартов городской среды. В документе два базовых раздела: стандарты уличного благоустройства и качества жилья, опираясь на которые будут проектировать новые дома. В городе будут создавать индивидуальную архитектуру с квартальной застройкой и удобной единообразной навигацией. В каждом квартале будет вся коммерческая инфраструктура. Входы в подъезды сделают прозрачными и на уровне земли. Также городская среда должна стать безбарьерной для инвалидов и родителей с колясками.
Слушатели могут отправить заявку с указанием фамилии, имени, отчества и должности на адрес [email protected]. Конференция начнётся в 10:30 в БГТУ (Костюкова, 46), сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.