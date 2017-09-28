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Новые стандарты жилья обсудят российские архитекторы в Белгороде

28 сентября 2017, 16:45
12 октября в БГТУ им. В.Г. Шухова пройдёт VIII архитектурно-градостроительная конференция «Архитектурный мост: Белгород — Москва. Новые стандарты жилья и жилой застройки многоэтажной и индивидуальной».

Событие организуют Национальное агентство по архитектуре и градостроительству, правительство области и БГТУ.

На конференции выступят главные российские архитекторы, градостроители и урбанисты, в том числе руководитель «АБТБ» Тимур Башкаев. Полную программу озвучат позже.

Спикеры расскажут участникам о собственном опыте реализации комфортной городской среды, представят реальные кейсы функционирования пространства, коммуникации с архитектурой города и градостроительством.

Во время мероприятия откроют выставку «Андрей Боков: Предчувствие архитектуры». Андрей Боков — доктор архитектуры и академик РААСН, народный архитектор России.

Одна из целей симпозиума — поддержать уже начатые инициативы и рассказать о том, как создают удобную городскую среду в России и за рубежом.

Не так давно областной департамент строительства и транспорта разработал концепцию создания в регионе высоких стандартов городской среды. В документе два базовых раздела: стандарты уличного благоустройства и качества жилья, опираясь на которые будут проектировать новые дома. В городе будут создавать индивидуальную архитектуру с квартальной застройкой и удобной единообразной навигацией. В каждом квартале будет вся коммерческая инфраструктура. Входы в подъезды сделают прозрачными и на уровне земли. Также городская среда должна стать безбарьерной для инвалидов и родителей с колясками.

Слушатели могут отправить заявку с указанием фамилии, имени, отчества и должности на адрес [email protected]. Конференция начнётся в 10:30 в БГТУ (Костюкова, 46), сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

#Новости#Жилье#Архитектура#Город
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