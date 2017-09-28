Новые стандарты жилья обсудят российские архитекторы в Белгороде

Не так давно областной департамент строительства и транспорта разработал концепцию создания в регионе высоких стандартов городской среды. В документе два базовых раздела: стандарты уличного благоустройства и качества жилья, опираясь на которые будут проектировать новые дома. В городе будут создавать индивидуальную архитектуру с квартальной застройкой и удобной единообразной навигацией. В каждом квартале будет вся коммерческая инфраструктура. Входы в подъезды сделают прозрачными и на уровне земли. Также городская среда должна стать безбарьерной для инвалидов и родителей с колясками.