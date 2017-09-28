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КамАЗ протаранил «Киа Рио» с девушкой за рулём в Стрелецком

28 сентября 2017, 11:20
27 сентября в шести ДТП в Белгородской области пострадали семь человек.

В 07:50 в селе Стрелецком Белгородского района КамАЗ с прицепом не уступил дорогу «Киа Рио», за рулём которой сидела 27-летняя девушка. Её доставили в больницу и отпустили после оказания медпомощи.

В это же время на перекрёстке улиц Циолковского и Галилея в Губкине «Мерседес» не уступил дорогу мотоциклу «Урал». 53-летний мотоциклист госпитализирован в травматологическое отделение Губкинской ЦРБ.

В 08:30 на улице Комсомольской в Губкине «Ниссан Теана» сбил 18-летнего молодого человека, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил травмы.

На автодороге Алексеевка – Иващенково – Тютюниково в Алексеевском районе вылетел с трассы и перевернулся ВАЗ-2107. 57-летний водитель самостоятельно обратился в Алексеевскую ЦРБ.

На автодороге Грайворон – Илек-Пеньковка – Теребрено – Староселье в Краснояружском районе съехал в кювет и перевернулся ВАЗ-2115 с 33-летней женщиной за рулём. Вместе с 37-летней пассажиркой её госпитализировали в Ракитянскую ЦРБ.

В 22:30 на проспекте Богдана Хмельницкого «Лада Калина» врезалась в стоявший ВАЗ-21099. 19-летняя девушка, сидевшая в салоне «девяносто девятой», получила травмы, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД

#Новости#Авария#ДТП#Происшествия
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