Жительница Белгородской области отсудила у магазина 17 тысяч рублей за травму от металлической корзины

В одном из старооскольских «Магнитов» 56-летняя женщина поранила ногу о пустую металлическую корзину, стоявшую на полу у стеллажа с шоколадной продукцией. Женщине в травмпункте наложили на рану швы. После она обратилась в суд с требованием взыскать с владельца сети супермаркетов «Магнит» - АО «Тандер» материальный и моральный ущерб, а также судебные расходы.
Изучив обстоятельства дела, суд указал, что, независимо от действий женщины, в магазинах обязаны обеспечить безопасную эксплуатацию помещения торгового зала и исключить любую возможность получения травмы.
Истица не предъявила доказательств, что она понесла расходы на лечение травмы, поэтому Старооскольский суд её иск удовлетворил частично. АО «Тандер» должно выплатить 17 тысяч рублей компенсации морального вреда. При этом истице отказано в возмещении материального ущерба и судебных расходов, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.