Жительница Белгородской области отсудила у магазина 17 тысяч рублей за травму от металлической корзины

В одном из старооскольских «Магнитов» 56-летняя женщина поранила ногу о пустую металлическую корзину, стоявшую на полу у стеллажа с шоколадной продукцией. Женщине в травмпункте наложили на рану швы. После она обратилась в суд с требованием взыскать с владельца сети супермаркетов «Магнит» - АО «Тандер» материальный и моральный ущерб, а также судебные расходы.