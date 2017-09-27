Житель Губкина сжёг иномарку своего недруга

39-летний житель Старого Оскола приехал к друзьям в Губкин. Он припарковал свой автомобиль «Чери А13» во дворе многоквартирного дома. Спустя несколько часов мужчина обнаружил, что машина сгорела.
Сотрудники полиции с помощью очевидцев и записи с камер видеонаблюдения расположенного рядом магазина установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 35-летний местный житель. Подозреваемый и потерпевший были знакомы, между ними несколько месяцев назад произошёл конфликт.
Следственный отдел ОМВД России по г. Губкину возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые путём поджога». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемый задержан, сообщает УМВД России по Белгородской области.
Фото УМВД России по Белгородской области