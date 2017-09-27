Житель Губкина сжёг иномарку своего недруга

Сотрудники полиции с помощью очевидцев и записи с камер видеонаблюдения расположенного рядом магазина установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 35-летний местный житель. Подозреваемый и потерпевший были знакомы, между ними несколько месяцев назад произошёл конфликт.