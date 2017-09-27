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Житель Губкина сжёг иномарку своего недруга

27 сентября 2017, 12:33
Мужчина причинил материальный ущерб на сумму порядка 200 тыс. рублей.

39-летний житель Старого Оскола приехал к друзьям в Губкин. Он припарковал свой автомобиль «Чери А13» во дворе многоквартирного дома. Спустя несколько часов мужчина обнаружил, что машина сгорела.

Сотрудники полиции с помощью очевидцев и записи с камер видеонаблюдения расположенного рядом магазина установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 35-летний местный житель. Подозреваемый и потерпевший были знакомы, между ними несколько месяцев назад произошёл конфликт.

Следственный отдел ОМВД России по г. Губкину возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые путём поджога». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемый задержан, сообщает УМВД России по Белгородской области.

Фото УМВД России по Белгородской области

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