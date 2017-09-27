Пять человек отравились грибами с начала года в Белгородской области

Лесные трофеи нужно обрабатывать в тот же день, когда вы их привезли. Если вы сомневаетесь или грибы оказались перезревшими, лучше не рисковать и выбросить их. В сырых съедобных грибах много токсинов, поэтому их нужно тщательно промыть, а затем хорошо проварить или прожарить.