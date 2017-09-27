Пять человек отравились грибами с начала года в Белгородской области

В соседних регионах пострадавших больше, чем в Белгородской области: в Курской области — в три раза, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях — в шесть раз. В последней два отравившихся скончались, сообщает управление Роспотребнадзора по Белгородской области.
Не все любители тихой охоты умеют отличить съедобные грибы от ядовитых. Если в блюде есть хотя бы один ядовитый гриб, им могут отравиться несколько десятков человек. Но можно получить отравление и съедобными грибами, если их неправильно приготовить.
Лесные трофеи нужно обрабатывать в тот же день, когда вы их привезли. Если вы сомневаетесь или грибы оказались перезревшими, лучше не рисковать и выбросить их. В сырых съедобных грибах много токсинов, поэтому их нужно тщательно промыть, а затем хорошо проварить или прожарить.
Сотрудники Роспотребнадзора советуют белгородцам не покупать дикорастущие грибы на нелегальных торговых точках, например, на обочинах дорог. Если вы почувствовали недомогание после грибного обеда или ужина, сразу же обратитесь к медикам.