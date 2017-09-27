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Производителям игрушек могут выделить субсидии за пропаганду отечественных мультгероев

27 сентября 2017, 17:26
Минпромторг предложил поддержать изготовителей детских товаров, использующих образы из российских и советских мультфильмов.

По словам министра Дениса Мантурова, государство может возместить расходы на лицензию и франшизу. Анимационные студии смогут заранее договариваться с производителями, чтобы зрители, пришедшие на презентацию картины, могли тут же, в кинотеатре, купить игрушки с мультгероями.

В министерстве ожидают, что благодаря компенсациям на рынке станет больше качественных товаров и увеличится их экспорт. Сейчас российский рынок игрушек оценивается в 170 млрд в год и сопоставим с сельхозмашиностроительным рынком, годовой объём которого составляет 180 млрд рублей. Всего детские товары дают экономике РФ 800 млрд в год.

Российская анимация популярна и в других странах: японцы очень любят Чебурашку, у «Маши и Медведя» высокие рейтинги на YouTube.

Кроме того, планируется, что школы и детсады будут делать госзаказы производителям, возможно, в рамках уже существующих госпрограмм. Сейчас подобным образом музыкальные школы работают с изготовителями инструментов, сообщает «Российская газета».

#Новости#Игрушки#Общество
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