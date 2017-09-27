Производителям игрушек могут выделить субсидии за пропаганду отечественных мультгероев

В министерстве ожидают, что благодаря компенсациям на рынке станет больше качественных товаров и увеличится их экспорт. Сейчас российский рынок игрушек оценивается в 170 млрд в год и сопоставим с сельхозмашиностроительным рынком, годовой объём которого составляет 180 млрд рублей. Всего детские товары дают экономике РФ 800 млрд в год.