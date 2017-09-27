Накрылись тазом: в Белгородской области ликвидируют компанию, которая продавала клиентам дорогую посуду

В 2016 году суд запретил компании продавать посуду без предоставления покупателям достоверной информации о товаре. Тем не менее, бывшие клиенты продолжали жаловаться на действия сотрудников фирмы. Поэтому представители ведомства снова обратились в суд – с требованием о юридической ликвидации компании-нарушителя.