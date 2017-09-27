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Накрылись тазом: в Белгородской области ликвидируют компанию, которая продавала клиентам дорогую посуду

27 сентября 2017, 11:18
В суд с иском обратилось областное управление Роспотребнадзора. Иск был удовлетворён, и теперь ООО «Эко Лайф Стар» должно быть принудительно ликвидировано.

Причиной стали неоднократные нарушения прав потребителей. В течение 2016-2017 годов компания привлекалась к административной ответственности.

Стоимость посуды, которую покупали у фирмы, порой превышала 90 тыс. рублей. Нередко люди приобретали её в кредит.

В 2016 году суд запретил компании продавать посуду без предоставления покупателям достоверной информации о товаре. Тем не менее, бывшие клиенты продолжали жаловаться на действия сотрудников фирмы. Поэтому представители ведомства снова обратились в суд – с требованием о юридической ликвидации компании-нарушителя.

Белгородский областной суд удовлетворил иск.

ООО «Эко Лайф Стар» (ранее «ООО «Ла Скалла Милано») зарегистрировали в Белгороде в 2014 году. В качестве основного вида деятельности была заявлена розничная торговля вне магазинов. Собственник фирмы – физлицо. В 2016 году выручка компании достигла 397 млн рублей, передаёт «Интерфакс».

Напомним, что «Эко Лайф Стар» не раз упоминалась читателями в «Чёрном списке» информагентства «Бел.Ру».

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