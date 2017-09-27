Накрылись тазом: в Белгородской области ликвидируют компанию, которая продавала клиентам дорогую посуду

Причиной стали неоднократные нарушения прав потребителей. В течение 2016-2017 годов компания привлекалась к административной ответственности.
Стоимость посуды, которую покупали у фирмы, порой превышала 90 тыс. рублей. Нередко люди приобретали её в кредит.
В 2016 году суд запретил компании продавать посуду без предоставления покупателям достоверной информации о товаре. Тем не менее, бывшие клиенты продолжали жаловаться на действия сотрудников фирмы. Поэтому представители ведомства снова обратились в суд – с требованием о юридической ликвидации компании-нарушителя.
Белгородский областной суд удовлетворил иск.
ООО «Эко Лайф Стар» (ранее «ООО «Ла Скалла Милано») зарегистрировали в Белгороде в 2014 году. В качестве основного вида деятельности была заявлена розничная торговля вне магазинов. Собственник фирмы – физлицо. В 2016 году выручка компании достигла 397 млн рублей, передаёт «Интерфакс».
Напомним, что «Эко Лайф Стар» не раз упоминалась читателями в «Чёрном списке» информагентства «Бел.Ру».