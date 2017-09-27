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Белгородцы могут получить за «безлимитное» общение телефон в подарок

27 сентября 2017, 16:39
«Ростелеком» объявляет о старте в Белгородской области акции «Телефон в комплекте».

Как сообщает пресс-служба регионального филиала компании, выбирая тарифный план «Безлимитный» или «Безлимитная Россия», участник акции получит в подарок современный телефонный аппарат, который установят специалисты при подключении домашнего телефона.


Эксклюзивный телефонный аппарат Texet TX-214 с большими удобными кнопками, громким звонком, световой индикацией, набором важного номера одной кнопкой был разработан специально для абонентов «Ростелекома». Он максимально прост и удобен в использовании, в том числе для детей и пожилых людей.

Мы впервые проводим такую акцию. Тарифные планы «Безлимитная Россия» и «Безлимитный» подразумевают активное общение по телефону и при этом помогают заметно оптимизировать семейные расходы на связь, особенно если родные и близкие живут в разных уголках страны. Таких общительных и рачительных абонентов мы решили порадовать приятным бонусом – им мы вручим телефонный аппарат и сами его установим. Алексей Солодовников заместитель директора Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом

Тариф «Безлимитная Россия» подходит для долгих разговоров с родными и близкими по всей России. Он включает ежемесячно до 200 минут звонков с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов, а также безлимитные звонки на любые стационарные телефоны страны. А если абонент одновременно пользуется другими услугами компании («Домашний интернет», «Интерактивное ТВ»), то он может получить скидку до 25% на абонентскую плату за пакет услуг.

В тариф «Безлимитный» входят звонки на любые стационарные телефоныстраны без ограничений по количеству и продолжительности вызовов. Доступен длявсех абонентов «Ростелекома», пользующихся услугами «Домашнего телефона».

#Новости#Ростелеком#Акция#Общество
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