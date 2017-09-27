Белгородцы могут получить за «безлимитное» общение телефон в подарок

Мы впервые проводим такую акцию. Тарифные планы «Безлимитная Россия» и «Безлимитный» подразумевают активное общение по телефону и при этом помогают заметно оптимизировать семейные расходы на связь, особенно если родные и близкие живут в разных уголках страны. Таких общительных и рачительных абонентов мы решили порадовать приятным бонусом – им мы вручим телефонный аппарат и сами его установим. Алексей Солодовников заместитель директора Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом