Профессор БГТУ Валерий Лесовик стал самым цитируемым российским учёным

Первым в топ-100 стал доктор технических наук и член-корреспондент РААСН Валерий Лесовик. Он заведует кафедрой строительного материаловедения, изделий и конструкций БГТУ им. В. Г. Шухова, преподаёт уже 45 лет и получил звание заслуженного работника высшего образования РФ.