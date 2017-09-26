Профессор БГТУ Валерий Лесовик стал самым цитируемым российским учёным

Первым в топ-100 стал доктор технических наук и член-корреспондент РААСН Валерий Лесовик. Он заведует кафедрой строительного материаловедения, изделий и конструкций БГТУ им. В. Г. Шухова, преподаёт уже 45 лет и получил звание заслуженного работника высшего образования РФ.
Профессор написал более 500 научных трудов, включая 50 монографий и пособий, одобренных Минобрнауки РФ, разработал научное направление «Геоника».
Составители рейтинга учитывали сведения электронной библиотеки: индекс цитируемости и индекс Хирша, сообщает представитель пресс-службы Артём Яковчук.