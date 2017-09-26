Обзор «Этажей»: как это было

Я знакомил ребят с техникой современного танца, с тем, как вижу это я. Поделился с ними своим опытом. Ребята молодцы, многие из них занимаются современными танцами, но мне хотелось бы, чтобы они росли намного быстрее. Если кто-то и был в прошлом году, то я ждал от них большего результата. Но, возможно, в следующий раз я увижу новых ребят, которые будут лучше себя, лучше меня, чем в прошлом году. Александр Могилёв