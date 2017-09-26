Обзор «Этажей»: как это было

Концерты и творческие встречи, мастер-классы и перформансы, выставки и кинопоказы – всё это было в буклете, который мне дали в редакции. В предвкушении я отправилась на все этажи в храм музыкального искусства, а именно в Белгородскую государственную филармонию. Это место стало моим домом 22–24 сентября.
В первый вечер, не успев достать фотоаппарат, я сразу же наткнулась на людей, которые сидели в атриуме. У одного из них, как выяснилось потом, поэта был листок с надписью «Выбери меня». Недолго думая, я таки сделала свой выбор. «Присаживайтесь, я прочитаю Вам стих», – одним словом, мой вечер начался с поэтического перформанса «Поэт. Тет-а-тет», который сразу погрузил меня в творческую атмосферу.
Дальше все переместились в Большой зал. На сцену первыми вышли музыканты группы «Звуки БА». Хореограф Александр Могилёв сыграл в моноспектакле «Авторская исповедь. Гоголь». Это был самый эмоциональный номер первого дня, он сопровождался видеорядом.
После открытия я отправилась в подвал – Jazz-подвал. Выставка «Дихроик» – место, где сплелись законы физики и искусства. Каждая композиция из дихроичных стёкол собрана вручную. Алексей Красильников и Денис Орлов в своих работах хотели показать ход человеческой жизни.
«Если изначально люди рождаются чистыми и белыми, то в течение жизни они проходят определённые этапы, испытания – стёкла, где приобретают свой цвет и характер», – говорит Алексей Красильников.
Если пройти дальше, то можно увидеть концерт молодых исполнителей. Проект «Classic Underground» объединил ребят из разных городов и стран. Музыка сопровождалась проекционной выставкой картин – Модильяни, Дали, Пикассо.
Мы стараемся подобрать такую музыку, чтобы людям было интересно, чтобы они делали для себя открытия. Мы специально выбираем ту музыку, которая, к сожалению, в современных реалиях перестала быть популярной. Стараемся, с одной стороны, вернуться к истокам, с другой – вернуть её в жизнь. Глеб Мацевитый
участник группы
Следующая станция – драматургическая лаборатория «Белгород.ТХТ». Ксения Савельева и Анастасия Фёдорова рассказали о документальном театре и дали возможность зрителям перевоплотиться в драматургов. И да, не обращайте внимания на слово «лаборатория»: на крыше филармонии собрались те люди, которые не боятся ни лютых морозов, ни ветров, ни практических заданий.
Яркие эмоции подарило гостям шоу «Jazz-бит» от хип-хоп объединения 4/4, группы PLAN B и HIP-HOP СОЮЗА. Вечер завершился кинопоказом дебютных фильмов молодых французских режиссёров.
Второй день начался в 10:00 на клипмейкинге. Участники школы смотрели клипы, разбирали каждый кадр с Максимом Рожковым, а в перерывах делились опытом с французскими режиссёрами.
С самого утра танцоры не покладая рук изучали своё тело под руководством хореографа и преподавателя современных танцев Александра Могилёва.
Я знакомил ребят с техникой современного танца, с тем, как вижу это я. Поделился с ними своим опытом. Ребята молодцы, многие из них занимаются современными танцами, но мне хотелось бы, чтобы они росли намного быстрее. Если кто-то и был в прошлом году, то я ждал от них большего результата. Но, возможно, в следующий раз я увижу новых ребят, которые будут лучше себя, лучше меня, чем в прошлом году. Александр Могилёв
хореограф
Параллельно на крыше стартовало второе занятие драматургической лаборатории «Белгород.ТХТ».
Мы готовились, чтобы отправить людей на Марс или на Луну. Или, как говорят драматурги, в поля, чтобы они не боялись брать интервью у людей для документальной пьесы. Павел Крузенштерн
куратор литературной площадки
Настоящий фурор произвело выступление в Большом зале симфонического оркестра филармонии под руководством Дмитрия Филатова. «СИМФО-РОК» – рок-музыка, получившая новое звучание в авторской аранжировке Дмитрия Филатова.
Продолжила музыкальную программу группа SHOO из Москвы. SHOO – коллектив, определяющий свой самобытный стиль как «absolute soul». Музыкальный материал группы включает джаз, неосоул, этно, фолк, фанк, блюз, регги, русские, украинские, африканские народные мотивы.
На третьем, финальном дне фестиваля прошла выставка картин Натальи Савельевой, выполненных в разных техниках.
Славянским фольклором порадовала белгородская группа «Наречие». В их композициях были слышны этнические ноты в электронной обработке.
Белгород. Каким его видят жители? Каким его видят гости? Ровно два дня жители Белгорода совместно с петербургскими драматургами во время «Белгород. ТХТ» пытались ответить на этот вопрос. Пьеса «Голоса. Белгород» подарила слушателям образ города.
Церемония закрытия молодёжного фестиваля «Этажи» началась с эпатажного показа авангардных причёсок от Оксаны Исаенко. Дальше эстафету приняли «Folk future» с оркестром русских народных инструментов под руководством дирижёра Евгения Алешникова. Автором нескольких песен в исполнении Ивана Белыша стал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Музыканты сыграли произведения композитора Дмитрия Калинина и представили гостям совместную работу с диджеями. Поэты из Москвы и Санкт-Петербурга прочитали стихотворения «Этажам».
Кульминацией стали номера специального гостя фестиваля – Noize MC. Кстати, Иван Алексеев учился в музыкальной школе у Евгения Алешникова в классе классической гитары, и это их совместная работа спустя столько лет.
Рэпер исполнил четыре композиции под аккомпанемент оркестра народных инструментов.
У этого проекта определённо будет продолжение. То, что мы делаем сегодня, – это только начало. Noize MC
Во время последней песни «Я смогу» поклонники подбегали к сцене, толкались, подпевали и аплодировали. К дебютантам в конце выступления вышли артисты и организаторы для общего поклона.
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